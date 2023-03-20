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    12:11, 20 Март 2023 | GMT +6

    ФТК поздравила Елену Рыбакину с исторической победой

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев прокомментировал историческую победу Елены Рыбакиной на турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ».

    «Шикарная победа Лены! Наконец ей удалось победить Арину Соболенко, которой она четыре раза до этого проигрывала. Рыбакина и Соболенко сегодня объективно две лучшие теннисистки мира. Турнир в Индиан-Уэллсе неофициально считается пятым «Большим шлемом», – процитировали в пресс-службе федерации вице-президента Диаса Доскараева.
    Он отметил упорную борьбу казахстанки в первом сете, охарактеризовав его как жесточайший и непредсказуемый.
    «Она и оказалась ключевой. Мы очень рады, что в первой партии Лена смогла совладать с нервами. Тай-брейк – это всегда лотерея, дополнительная психологическая нагрузка. Мы очень рады четвёртому титулу Лены, уверены, что он не последний. На турнире Елена Рыбакина обыграла Игу Швёнтек, которая является лидером женского тенниса», – сказал вице-глава федерации.
    Диас Доскараев также обратил внимание на стремительное развитие женского тенниса в целом.
    «Женский теннис сейчас уходит в стратосферу по скоростям: мощные подачи, очень сильно бьют девушки, очень агрессивно играют. И тренерская команда Рыбакиной делает хорошую работу, её игра улучшается», – резюмировал Доскараев.


    Теги:
    Рыбакина Елена Спорт Теннис
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