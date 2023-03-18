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FT: рыночная стоимость банков Европы, США и Японии упала на $459 млрд с начала марта

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 13:48
FT: рыночная стоимость банков Европы, США и Японии упала на $459 млрд с начала марта Фото: pinterest.com

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Стоимость акций крупнейших банков США, Европы и Японии снизилась в среднем на 16% ($459 млрд в денежном выражении) с начала марта на фоне банкротства американского Silicon Valley Bank и проблем швейцарского Credit Suisse. Такие оценки приводит в пятницу на своем сайте газета Financial Times, указывая, что это крупнейшее падение с марта 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что попытки стабилизировать ситуацию со стороны регуляторов пока что можно оценить лишь как частично успешные. Акции оказавшегося на грани краха американского банка First Republic и Credit Suisse продолжили падение в пятницу, несмотря на то что оба получили экстренное кредитование на $30 млрд и $54 млрд соответственно.

Источники издания также сообщают, что из-за сложившейся ситуации американский Goldman Sachs потерял около $200 млн на торговле ценными бумагами. В банке не комментируют данную информацию.


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