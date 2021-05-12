ФСМС заключил договоры с более 1300 поставщиками медуслуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно плану закупа на 2021 год бюджетное оказание медицинской помощи населению предусмотрено в размере 1,8 трлн тенге, включая объем гарантированной медицинской помощи в размере 1,1 трлн тенге. Об этом сообщил председатель правления Фонда социального медицинского страхования Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно плану закупа на 2021 год бюджетное оказание медицинской помощи населению предусмотрено в размере 1,8 трлн тенге, включая объем гарантированной медицинской помощи в размере 1,1 трлн тенге. Медуслуги в системе ОСМС - 700 млрд тенге. В этом году увеличиваем прогноз поступления страховых средств на 150 млрд тенге. Что для нас важно обеспечить на эти деньги? Пациент должен получать качественную медицинскую помощь практически в любой клинике, который заключил контракт с Фондом медстрахования, вне зависимости от того, где оно находится и какой формы собственности», - пояснил глава фонда на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, на 1 апреля фондом заключены договоры с 1363 поставщиками медицинских услуг, из них 688 частных клиник.

«Каждый год доля частного сектора растет. Разворачивается серьезная конкуренция на рынке. По итогам анализа работы за 2020 год, принимая потребность населения, фонд обозначил для себя приоритетные направления финансирования. Прежде всего, расширяем доступность медицинских услуг на амбулаторно-поликлиническом уровне, увеличиваем финансирование стационаров. Значительные средства пойдут на развитие сельской медицине. В дальнейшем в планах внедрение дистанционных услуг, с учетом пандемии и возможностями цифровизации. Особое внимание будет уделено профилактической медицине, охране детского здоровья, школьной медицине, онкогематологии. Имеет полное финансовое подкрепление со стороны фонда реализация программы по увеличению квот «Аңсаған сәби», - добавил Болат Токежанов.