ФСМС является самой закрытой структурой среди всех квазигосударственных структур – Рахим Ошакбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мы не знаем ни объема, ни динамику поступивших в Фонд социального медицинского страхования денег. Об этом заявил член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при Президенте РК Рахим Ошакбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас ФСМС является самой закрытой структурой среди всех квазигосударственных структур. Мы не знаем ни объема, ни динамику поступивших денег, ни объема расходов, какая идет тарификация. Даже если их сайт посмотрите, там такой приветственный отчет ежегодный. Никакого внешнего серьезного контроля нет. Вспомните, когда в последний раз были общественные слушания или парламентские слушания по поводу прозрачности расходов. Мы сейчас аккумулировали в этом фонде все государственные расходы и наши дополнительные платежи», - сказал Рахим Ошакбаев, выступая на II-ом республиканском форуме руководителей здравоохранения.

Эксперт добавил, что расходы на систему здравоохранения растут, а эффективности нет. По словам Рахима Ошакбаева, эти квазигосударственные структуры удобны для министерств.

«К примеру, на любой дискуссию на тему как нам улучшить качество пенсионной системы доклад будет не министра (труда и соцзащиты), не вице-министра, всегда будет докладываться зампред пенсионного фонда, так и здесь, Минздраву очень удобно - у вас деньги, у вас зарплаты, у вас международная экспертиза, вот вы и докладывайтесь. Вообще квазигосструктуры должны выйти из совещания. У них исполнительские функции, функции политики о том, куда мы идем, как мы идем, они остаются за министерством. Мы, как граждане, хотим от министерства выполнения конкретных своих функций, а не перекладывания в квазигоссектор», - подчеркнул Рахим Ошакбаев.

Фото:medicolink.com