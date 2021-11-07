ФСМС: в столице пациенты обеспечены бесплатными лекарствами на 9,12 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев 2021 года по г. Нур-Султану в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями обеспечено 190 313 пациентов по 680 381 бесплатным рецептам на сумму 9 ,12 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала по г. Нур-Султану НАО «Фонд социального медицинского страхования» Н.Кабдыкапаров, передает МИА «Казинформ».

В том числе по:

Пациентов Рецептов Сумма ГОБМП 158 676 637 469 7,6 млрд тенге ОСМС взр 14 786 19 587 0,98 млрд тенге ОСМС дети 17 003 23 325 0,48 млрд тенге

В рамках ОСМС, к примеру: по острым респираторным инфекциям – верхним дыхательным путям 3811 ребенок и нижним дыхательным путям – 6362 детей; железодефицитной анемии 782 ребенка; по рахиту – 548 ребенка; пневмонии – 2183 ребенка; синусит/болезням миндалин и аденоидов – 525 детей и др. обеспечено бесплатными лекарственными средствами.

В наличии в аптеках поликлинических организациях для обеспечения в рамках ОСМС имеются все необходимые лекарственные средства (антибиотики, жаропонижающие препараты, железосодержащие препараты, а так же другие специфические препараты и др.) согласно приказа по амбулаторному обеспечению.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на амбулаторном уровне (нозологии: Коронавирусная инфекция; ОСМС - Пневмония внебольничная (взрослые); Пневмония (дети), ОРИ верхние и нижние дыхательные пути (дети)) по г. Нур-Султан согласно данных ИС ЛО обеспечено антибактериальными, жаропонижающими препаратами и антикоагулянтами за 9 месяцев 2021 года 40 716 пациентов по 55 001 рецептам на сумму 193,4 млн. тенге. В том числе по диагнозам: Коронавирусная инфекция COVID 19. U07.1; Коронавирус COVID-19, вирус не идентифицирован (U07.2) и Коронавирусная инфекция COVID 19. U07.1, U07.2 обеспечено 22 409 пациентов по 31 182 рецептам на сумму 162,8 млн. тенге.

Амбулаторное лекарственное обеспечение осуществляется согласно приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 «Об утверждении перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне» с 4 сентября текущего года.

Согласно приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 произошли изменения в перечне заболеваний по бесплатным рецептам: заболевания Муковисцидоз, Мукополисахаридоз, Гипофизарный нанизм (синдром Шершевского –Тернера), Миастения, Гепато-церебральная дистрофия, Гормонально активные опухоли гипофиза, Акромегалия, раннее половое развитие и др. перешли из пакета ОСМС в ГОБМП так как являются социально-значимыми заболеваниями.

При возникновении вопросов о лекарственном обеспечении или о статусе застрахованного в системе ОСМС, оплате взносов и отчислений, либо по получению медицинской помощи, просим обращаться в столичный филиал Фонда социального медицинского страхования через официальные каналы связи: единый контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7, SaqtandyryBot в Telegram, сайт Фонда fms.kz.







