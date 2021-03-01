ФСМС меняет подходы к мониторингу медорганизаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В прошлом году Фонд медстрахования (далее - ФСМС) выявил более 1,2 млн дефектов, проверяя качество и объемы оказанных медицинских услуг. Штрафные санкции перевалили за 9,2 млрд тенге, но как это повлияет на качество? Специалисты ФСМС считают, что в работе с поставщиками медицинских услуг нужно переходить от карательных мер к предупреждающим. О нововведениях рассказала директор Департамента мониторинга качества медицинской помощи ФСМС Лаззат Шоманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Расскажите, как эксперты Фонда проводят мониторинг и что выявлено по итогам мониторинга качества медпомощи за прошлый год?

- Основная база, где аккумулируются данные из других медицинских информационных систем поставщиков по всем оказанным услугам, это ИС «Единая платежная система» и «Система управления качеством медицинских услуг». Эксперты Фонда проводят мониторинг, пользуясь данными этой платформы.

Автоматизация бизнес-процессов существенно сужает возможности недобросовестных поставщиков, поскольку применение инструментов IT позволяет отслеживать буквально каждый шаг со стороны медорганизации, каждое действие в отношении пациента, в электронном формате, не залезая в бумаги. На помощь экспертам Фонда приходят форматно-логические контроли, которые и проверяют внесенную информацию на корректность. К примеру, система автоматически не пропустит к оплате заведомо нелогические случаи, такие как прием гинекологом мужчины или взрослого человека детским специалистом, услуги, на которые не заключались договора, не пропускаются на оплату и т.д.

Цифровизация процессов сводит к минимуму влияние человеческого фактора. Фондом ведется работа по выстраиванию сквозного мониторинга через интеграцию данных из разрозненных ИС и регистров на одной площадке.

Поэтому отмечу, что оплата медицинским организациям производится только после того, как эксперты подтверждают или отклоняют потенциальные дефекты.

За 12 месяцев 2020 года эксперты ФСМС выявили более 1,2 млн различных дефектов по качеству и объему оказанных услуг. По оперативным данным, сумма штрафов для организаций здравоохранения, допустивших дефекты, составила более 9,2 млрд тенге.

- Какие дефекты в работе чаще всего допускают медорганизации?

- Большую часть всех случаев, почти 60% занимает искусственное завышение объемов помощи, то есть медорганизации претендуют на большие суммы, чем им были положены.

Более 15% случаев составляют дефекты по некорректному оформлению учетно-отчетной документации. Это происходит где-то по невнимательности, где-то из-за несерьёзного отношения к своим должностным обязанностям. В любом случае, подобные отступления недопустимы. Во-первых, из данных, которые вносят работники медорганизаций, формируется общая картина здравоохранения в стране. Во-вторых, сейчас все сведения по пациентам фиксируются лишь в информационных системах, и ошибки медперсонала могут привести к самым разным последствиям, прежде всего, для пациента.

Необоснованное отклонение лечебно-диагностических мероприятий от стандартов в области здравоохранения и клинических протоколов занимает 9,6%. Например, пациент поступил в стационар, ему поставили предварительный диагноз, но из 10 обязательных анализов назначили лишь пять. Из-за допущения такого дефекта человеку могут некорректно выставить диагноз, назначить не весь спектр необходимых лекарств, вследствие чего лечение будет неэффективным.

Часто у населения возникает вопрос по припискам медицинских услуг. По итогам 2020 года экспертами Фонда было выявлено около 22 тысяч фактически не оказанных услуг, штрафы по ним составили 290,9 млн тенге (с учетом экономических мер воздействия). В основном приписки выявляются при оказании амбулаторно-поликлинической помощи и консультативно-диагностических услуг.

- Как вы думаете, почему медорганизации продолжают допускать нарушения стандартов, зная, что ФСМС контролирует и все равно выявит дефекты?

- Я не думаю, что, если врач допустил дефект, то к нему однажды применили санкцию, что он пойдет на это снова. Здесь речь не только о материальной стороне, но и моральной – ведь не каждому понравится, когда ему говорят, что он плохо работает. Идут на риск и оказывают помощь не по стандартам другие медики, которые еще не сталкивались с наказанием. Люди надеются, что эксперт не увидит и пропустит. Но по факту мониторинг проводится по данным информационной системы, которую сложно обмануть. В поле зрения эксперта, как я говорила ранее, попадают те услуги, по которым система не смогла отработать самостоятельно. Наши специалисты внимательно рассматривают каждый случай и принимают решение по нему.

- Как эксперты Фонда реагируют на жалобы пациентов? Могут ли начать внеплановую проверку клиники, нарушающей права пациентов на качественную помощь?

- При поступлении обращения мы, естественно, реагируем. Если человека поставили в длинную очередь или не провели положенное обследование, для нас это считается простыми случаями – поскольку услуги еще не были оказаны. Необходимо отработать с клиникой по вопросам организации помощи.

Если пациент получил помощь, но остался недоволен ею, нужно углубляться в этот вопрос: изучать, в каком состоянии он поступил, была ли положительная динамика. Возможно, врач не провел ту или иную манипуляцию, потому что не видел в ней необходимости. Также нужно понимать, что не всегда первопричина проблемы – это медработник или медицинская организация. К примеру, доступность обследований на МРТ/КТ зависит от уровня технического оснащения наших больниц, от наличия дорогостоящего оборудования или его исправности. Поэтому пациенты часто жалуются на очереди при направлении на эти обследования.

При поступлении жалобы, Фондом проводится внеплановый мониторинг, при котором мы не ставим перед экспертом задачу проверить всю организацию, он должен отреагировать только по факту обращения: если оно аргументированное – защитить права пациента, применить меры экономического воздействия.

Например, в прошлом году в Фонд поступило 214 жалоб от населения касательно приписок. Наши специалисты ознакомились с ними и выяснили, что 78 из них были обоснованными. Почему так? Иногда пациенты принимают за приписки записи на прием к врачу, но не всегда запись означает, что прием также был внесен в информационную систему как проведенный.

- Традиционно ваша служба выявляет нарушения и по ним финансово наказывает медицинскую организацию. Возможно другие способы воздействия на поставщиков медуслуг дали бы результаты?

- Согласна, метод штрафных санкций имеет негативную сторону – медорганизации стараются скрывать свои проблемы. Поэтому в этом году Фонд предложил перейти к проактивному мониторингу качества медицинской помощи.

Проактивный мониторинг направлен на выявление недостатков и их решение. В случае если эксперт Фонда выявит в той или иной клинике дефект, ФСМС не станет сразу прибегать к взысканиям, а даст 45 дней для его устранения. Меры экономического воздействия будут применены только в том случае, если поставщик не воспользуется предоставленным временем для системного исправления ситуации. Также будут снижены штрафные санкции по некоторым дефектам, которые напрямую не влияют на здоровье и жизнь пациента.

Важно, чтобы поставщики Фонда были максимально открыты с нами, зная, в каких областях у них есть пробелы, мы сможем более эффективно формировать тарифы на медуслуги, планировать бюджет. Нам важно решать проблемные вопросы в сотрудничестве с больничным менеджментом, понимая, что некоторые из них требуют системного всестороннего подхода.

Между тем, мы призываем пациентов, которые столкнулись с некачественным оказанием медицинской помощи, отказами в ней, выявлением приписок, незамедлительно сообщать об этом в Фонд через официальные каналы связи – мобильное приложение Qoldau 24/7, телеграм-бот @SaqtandyryBot либо контакт-центр 1406.

Фонд заинтересован в искоренении любых нарушений со стороны наших поставщиков и готов оперативно реагировать на каждое обращение, чтобы защитить права пациента на качественную медицинскую помощь.