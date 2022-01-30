ФСМС: как получить консультативно-диагностические услуги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичный филиал Фонда социального медицинского страхования продолжают поступать вопросы по порядку оказания медпомощи и участию в системе ОСМС. В 2021 году по г.Нур-Султану поступило 3301 обращения, из них 41,4% - по недоступности КДУ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала фонда.

Подробнее о возможностях получения консультативно-диагностических услуг рассказали в фонде.

Консультации врачей узкого профиля, услуги КТ/МРТ, рентгена и других видов диагностики оказываются застрахованным гражданам в системе ОСМС по направлению лечащего врача. Дополнительную оплату за них требовать не должны. Если поликлиника не может сама предоставить данные услуги, то должна обеспечить их получение пациенту в другой клинике по договору соисполнения.

Значительный рост финансирования здравоохранения за счет внедрения системы обязательного социального медицинского страхования позволил увеличить объемы медицинской помощи по многим востребованным направлениям.

Как получить КДУ?

Любую консультативно-диагностическую услугу пациенту назначает лечащий врач. Он изучает состояние больного, его жалобы, проявляющиеся симптомы. И при наличии соответствующих показаний врач выписывает направление на проведение КТ, МРТ или другого исследования. Для получения услуги в плановом порядке пациент должен иметь статус «Застрахован», так как на уровне поликлиники эти услуги оказываются в рамках ОСМС.

Медицинская организация, которая оказывает услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, заключает соответствующий договор с Фондом социального медицинского страхования и должна выполнять обязательство по предоставлении пациентам этих услуг.

«Фонд на постоянной основе проводит работу по обратной связи с населением. В 2021 году по г.Нур-Султану поступило 3301 обращение, из них 41,4% - по недоступности КДУ: например, недоступность или длительное ожидание узких специалистов, диагностических услуг), длительное ожидание приема участковой службы (ВОП, врач-терапевт, врач-педиатр) долгое ожидание бригады скорой медицинской помощи. Часто получаем обращения от граждан, что поликлиника отказывает им в направлении на консультативно-диагностическую услугу при наличии показаний, ссылаясь на отсутствие возможности ее проведения. В таком случае поставщик обязан привлечь соисполнителя из числа медицинских организаций, состоящих в базе фонда. Если же договор соисполнения ни с кем не заключен, то пациента должны направить к одному из поставщиков фонда по данному виду услуг, договор будет заключен автоматически по итогам оказания услуги по направлению», - пояснил директор филиала по городу Нур-Султан НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

Однако бывают и другие ситуации, когда пациент не обращается в поликлинику, а напрямую отправляется за получением КДУ на платной основе.

«Порой мы видим жалобы в социальных сетях, что пациенту не выписали направление, и он эту услугу, например, КТ, получил платно. Фонд, как защитник прав пациента, подключается при таких ситуациях. Иногда в результате выясняется, что пациент даже не обращался в свою поликлинику, а сразу решил самостоятельно пройти обследование платно в другом месте. Призываем граждан пользоваться медуслугами в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. При возникновении проблем, обязательно обращаться в Службу поддержки пациента и отстаивать свои права», – подчеркнул директор столичного филиала ФСМС Н.Кабдыкапаров.

Как отмечают в Фонде социального медицинского страхования, в 2022 году на финансирование медицинской помощи населению планируется направить 2,049 трлн тенге, в том числе по ГОБМП – 1,2 трлн, по ОСМС – 838 млрд тенге.

При этом существенно увеличивается финансирование консультативно-диагностических услуг. На эти цели предусмотрено более 231 млрд тенге, из них по ОСМС – более 187,7 млрд тенге. Для сравнения: годом ранее было направлено 203 млрд тенге, из них 167 млрд тенге - по ОСМС.

«Если у вас остались вопросы касательно получения консультативно-диагностических услуг, или вы не можете добиться их оказания, то необходимо обращаться в Службу поддержки пациента своей поликлиники. При отсутствии возможности пройти томографию или другие услуги из-за длительного ожидания, вы можете уточнить ситуацию в управлении здравоохранения. Если решить вопрос на месте не удалось, то подайте обращение в Фонд социального медицинского страхования удобным для себя способом: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram», - отметили в филиале фонда.



