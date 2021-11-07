ФСМС: что важно знать о скрининговых исследованиях?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фондом социального медицинского страхования ежегодно выделяются средства на финансирование профилактических медицинских осмотров. В этом году на эти цели запланировано 9,6 млрд тенге. Вовремя пройденные обследования помогают выявить серьезные заболевания на ранней стадии и начать лечение. Почему так важно не пропускать скрининговые обследования и как это можно сделать, рассказали в столичном филиале ФСМС. Об этом передает МИА «Казинформ».

Что такое скрининг и для чего он нужен?

Скрининг – это профилактический медицинский осмотр людей определенного возраста, не имеющих жалоб, для выявления и предупреждения развития заболеваний на ранних стадиях.

То есть, за одно посещение поликлиники вы сможете с помощью специальных методов обследования исключить наличие онкологического или другого заболевания (в зависимости от вида скрининга) либо вовремя выявить вероятность их возникновения.

Нужна ли медстраховка?

Медицинская помощь по профилактическим осмотрам и скринингам оказывается как по ГОБМП, так и по ОСМС. То есть прием участкового врача проводится в рамках ГОБМП, поэтому статус застрахованного не нужен. Однако для направления пациента на консультативно-диагностические услуги (консультация кардиолога, эндокринолога и офтальмолога, забор анализов, прохождение рентгена или каких-либо других обследований), нужно быть застрахованным, поскольку эти услуги оказываются в системе ОСМС.

На 2021 год Фондом социального медицинского страхования на скрининговые исследования предусмотрено более 9,6 млрд тенге (для сравнения: в прошлом году было направлено 4,6 млрд тенге). По итогам 9 месяцев 2021 года оказаны услуги скрининга на сумму свыше 4,6 млрд тенге.

Кому и какие скрининговые обследования нужно проходить?

Женщины в возрасте от 30 до 39 лет проходят скрининг на раннее выявление поведенческих факторов риска. В зависимости от употребления табака, нездорового питания, низкой физической активности или чрезмерного употребления алкоголя пациенту даются рекомендации по здоровому образу жизни и питанию.

Мужчины и женщины в возрасте от 40 до 70 лет проходят скрининг на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и глаукомы. Определяется уровень кровяного давления, холестерина, глюкозы крови и индекс массы тела.

Женщины в возрасте от 30 до 70 лет проходят осмотр на раннее выявление рака шейки матки, в том числе ПАП-тест или углубленную диагностику – видео-, ко льпоскопию, биопсию и гистологию, получают консультацию профильных специалистов.

Женщины в возрасте от 40 до 70 лет проходят осмотр на раннее выявление рака молочной железы – маммографию в двух проекциях. При необходимости углубленную диагностику – прицельную маммографию, УЗИ молочных желез, трепанобиопсию, пункционную или аспирационную биопсию, гистологию, консультацию профильных специалистов.

Мужчины и женщины в возрасте от 50 до 70 лет проходят осмотр на раннее выявление колоректального рака с помощью гемокульт-теста. При необходимости проводится углубленная диагностика – тотальная видеоколоноскопия, в том числе под наркозом, эндоскопическая щипковая биопсия, гистология, консультации специалистов.

Проведение скринингов регламентируется приказом № 174 и.о. МЗ РК «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований».

Как пройти?

Проходить скрининг нужно, даже если нет никаких жалоб на самочувствие. Профилактика – это один из важнейших способов охраны своего здоровья. Медицина во всем мире сейчас призывает нести солидарную ответственность за здоровье не только врачей, государство, но и самих граждан. Поэтому пропускать эти обследования по возрасту нельзя.

Как правило, пройти скрининг приглашает участковая медсестра из поликлиники, к которой прикреплен пациент. Однако можно обратиться туда и самостоятельно, имея на руках удостоверение личности.

В каждой поликлинике созданы скрининговые кабинеты, где врач задает вопросы об образе жизни и рационе питания, наличии вредных привычек, наследственных заболеваний, измеряет рост, вес, артериальное давление, проверяет уровень сахара и холестерина в крови. Затем, при необходимости, пациента направляют на дополнительное обследование или консультацию узкого специалиста. Перечень проводимых мероприятий зависит от вида скринингового исследования.

Важно знать, что Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения работникам полагается социальный отпуск для прохождения скрининговых исследований – до трех рабочих дней в течение года. То есть, работодатель должен беспрепятственно отпускать своего сотрудника, сохраняя за ним его должность и среднюю заработную плату.

«Если у вас возникли дополнительные вопросы касательно прохождения скринингов, можно задать их своему участковому врачу или службе поддержки пациентов в своей поликлинике. Если решить ситуацию на месте не удалось, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram», - добавили в филиале ФСМС.



