Фруктовые деревья снова расцвели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре замечено повторное цветение фруктовых деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Небывало жаркий «июль», затянувшийся в Жамбылской области до середины августа, принес сюрпризы. Яблони, груши, шиповник, уже усыпанные плодами, вдруг дали новые цветы.

«Думаю, такая ускоренная вегетация - это последствия аномальной жары, приправленной дождями, - считает биолог Наталья Гончарова. – Повторное цветение у нас бывает, но обычно второй вегетационный период может наступить поздней осенью, в ноябре-декабре. Даже зимой бывает, когда солнышко пригреет. Но чтобы так, еще лето не закончилось, а деревья опять в цвету - такое не припомню. Если будет стоять такая теплая погода, можем дождаться второго урожая фруктов».

Как рассказала биолог, повторное цветение происходит за счет того, что распускаются почки, не успевшие раскрыться весной или в начале лета. Ускоряет этот процесс жаркий климат с дождями. В начале весенней вегетации только определенный процент распустившихся цветов дает завязь. Всё остальное опадает. Такие «спящие» почки просто ждут своего следующего часа. Сейчас в Таразе прошли дожди, тепло, то есть для цветения кустарников и деревьев наступило отличное время.