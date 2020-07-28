Фруктами угощают медиков жасотановцы в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау проходит акция по поддержке врачей «Дәрігерлерге мың алғыс», инициированная МК «Jas Otan» Акмолинской области. Акцию поддержал Кокшетауский университет им.А. Мырзахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского филиала партии «Nur Otan».

Молодые люди развозят врачам пакеты с фруктами, чтобы поддержать врачей, которые находятся на передовой в борьбе с КВИ.

«Планируем акцию проводить еще в течение нескольких дней, по три больницы ежедневно обходим», - отметил председатель Акмолинского филиала молодежного крыла «Jas Otan» Султанбек Бекешев.

Он также рассказал, на какие средства проводится акция.

«Акция проводится за счет спонсорского участия Кокшетауского университета им.А.Мырзахметова», - сообщил Султанбек Бекешев.

Молодые активисты посетили сотрудников станции Скорой помощи.

По словам ребят, в дальнейшем планируется охватить пять стационаров по городу.