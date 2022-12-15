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ФРС США вновь повысила ключевую ставку

15 Декабря 2022, 20:53
ФРС США вновь повысила ключевую ставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Федеральная резервная система США (ФРС – независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления контроля над коммерческой банковской системой США) повысила ключевую процентную ставку до 4,5 % годовых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В Вашингтоне также дали понять, что действие высоких ставок продлиться дольше, чем ожидалось: их снижение последует не раньше 2024 года, а по прогнозам на середину следующего года, ставка превысит 5 %.

Курс доллара на этом фоне немного вырос. Инвесторы ожидали именно таких действий ФРС, но отнеслись к ним не без скептицизма. По мнению многих игроков, инфляция в США уже достигла пика; так, потребительские цены второй месяц подряд растут меньше, чем прогнозировалось.


Фото: russian.news.cn

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