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ФРС США снизила базовую процентную ставку почти до нуля

16 Марта 2020 07:52
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ФРС США снизила базовую процентную ставку почти до нуля

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Федеральная резервная система США снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности», - подчеркивается в документе.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, их них 500 млрд долларов будет приходиться на казначейские бумаги США.

«Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%», - отмечается в заявлении.

В дополнение к этому ФРС совместно с Банком Англии, Европейским центральным банком (ЕЦБ), Банком Канады, Национальным банком Швейцарии и Банком Японии приняли скоординированное решение «расширить предоставление ликвидности в помощью существующих соглашений по своп-линиям (взаимному обмену валютами по фиксированным курсам - прим. ТАСС) в долларах США».

«Центральные банки договорились снизить ставку существующих своп-линий в долларах США на 25 базисных пунктов», - говорится в распространенном совместном сообщении регуляторов. Кроме того, банки договорились начать предоставление валюты США с 84-дневным сроком погашения в дополнение к существующим операциям со сроком погашения в одну неделю.

Ранее ФРС на созванном 3 марта впервые со времен финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на 50 базисных пунктов - до 1-1,25% - в рамках борьбы с рисками, порожденными распространением коронавируса.



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Ключевые слова: США, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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