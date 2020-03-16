ФРС США снизила базовую процентную ставку почти до нуля

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Федеральная резервная система США снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности», - подчеркивается в документе.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, их них 500 млрд долларов будет приходиться на казначейские бумаги США.

«Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%», - отмечается в заявлении.

В дополнение к этому ФРС совместно с Банком Англии, Европейским центральным банком (ЕЦБ), Банком Канады, Национальным банком Швейцарии и Банком Японии приняли скоординированное решение «расширить предоставление ликвидности в помощью существующих соглашений по своп-линиям (взаимному обмену валютами по фиксированным курсам - прим. ТАСС) в долларах США».

«Центральные банки договорились снизить ставку существующих своп-линий в долларах США на 25 базисных пунктов», - говорится в распространенном совместном сообщении регуляторов. Кроме того, банки договорились начать предоставление валюты США с 84-дневным сроком погашения в дополнение к существующим операциям со сроком погашения в одну неделю.

Ранее ФРС на созванном 3 марта впервые со времен финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на 50 базисных пунктов - до 1-1,25% - в рамках борьбы с рисками, порожденными распространением коронавируса.



