ФРС США предупреждает о стагфляции
Федеральная резервная система США оставит процентные ставки без изменений, поскольку вероятность роста безработицы и инфляции возросла после введения тарифного плана президента Дональда Трампа, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.
Ставка по федеральным фондам центрального банка была сохранена на целевом уровне 4,25–4,5%.
В своей последней оценке ФРС, не ссылалась на тарифы, отметила, что нестабильная торговая активность повлияла на экономические данные, на которые она опирается при принятии своих политических решений.
В отчете говорится, что, хотя экономическая активность в целом росла, а условия на рынке труда оставались «устойчивыми», инфляция «несколько повышена», а риски более высокой безработицы и инфляции возросли.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция, вызванная тарифами, может оказаться как кратковременной, так и продолжительной, в зависимости от того, насколько высокими станут тарифы и как долго они будут действовать.
Президент консалтинговой компании Inflation Insights Омайр Шариф сообщил, что ФРС «довольно ясно дала понять, что сейчас существуют риски стагфляционной среды», а также отметил, что неопределенность «еще больше» возросла с момента ее последнего заседания в апреле.
Инвесторы полагают, что ФРС продолжит удерживать процентные ставки на прежнем уровне до следующего заседания в июне, а первое снижение в 2025 году ожидают в июле.
Ранее сообщалось, что ФРС сохраняет текущую процентную ставку с января из-за повышенной инфляции в стране.