ФРС США предупреждает о стагфляции

Ставка по федеральным фондам центрального банка была сохранена на целевом уровне 4,25–4,5%.

В своей последней оценке ФРС, не ссылалась на тарифы, отметила, что нестабильная торговая активность повлияла на экономические данные, на которые она опирается при принятии своих политических решений.

В отчете говорится, что, хотя экономическая активность в целом росла, а условия на рынке труда оставались «устойчивыми», инфляция «несколько повышена», а риски более высокой безработицы и инфляции возросли.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция, вызванная тарифами, может оказаться как кратковременной, так и продолжительной, в зависимости от того, насколько высокими станут тарифы и как долго они будут действовать.

Президент консалтинговой компании Inflation Insights Омайр Шариф сообщил, что ФРС «довольно ясно дала понять, что сейчас существуют риски стагфляционной среды», а также отметил, что неопределенность «еще больше» возросла с момента ее последнего заседания в апреле.

Инвесторы полагают, что ФРС продолжит удерживать процентные ставки на прежнем уровне до следующего заседания в июне, а первое снижение в 2025 году ожидают в июле.

Ранее сообщалось, что ФРС сохраняет текущую процентную ставку с января из-за повышенной инфляции в стране.