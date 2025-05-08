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    10:24, 08 Май 2025 | GMT +5

    ФРС США предупреждает о стагфляции

    Федеральная резервная система США оставит процентные ставки без изменений, поскольку вероятность роста безработицы и инфляции возросла после введения тарифного плана президента Дональда Трампа, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на NBC News.

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    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Ставка по федеральным фондам центрального банка была сохранена на целевом уровне 4,25–4,5%.

    В своей последней оценке ФРС, не ссылалась на тарифы, отметила, что нестабильная торговая активность повлияла на экономические данные, на которые она опирается при принятии своих политических решений.

    В отчете говорится, что, хотя экономическая активность в целом росла, а условия на рынке труда оставались «устойчивыми», инфляция «несколько повышена», а риски более высокой безработицы и инфляции возросли.

    Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция, вызванная тарифами, может оказаться как кратковременной, так и продолжительной, в зависимости от того, насколько высокими станут тарифы и как долго они будут действовать.

    Президент консалтинговой компании Inflation Insights Омайр Шариф сообщил, что ФРС «довольно ясно дала понять, что сейчас существуют риски стагфляционной среды», а также отметил, что неопределенность «еще больше» возросла с момента ее последнего заседания в апреле.

    Инвесторы полагают, что ФРС продолжит удерживать процентные ставки на прежнем уровне до следующего заседания в июне, а первое снижение в 2025 году ожидают в июле.

    Ранее сообщалось, что ФРС сохраняет текущую процентную ставку с января из-за повышенной инфляции в стране.

    Теги:
    Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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