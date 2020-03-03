ФРС США экстренно снизила ставку из-за коронавируса

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Федеральная резервная система США объявила во вторник о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов — до 1-1,25%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Решение ФРС стало внеплановым - заседание должно было пройти только 17-18 марта. Свое решение в ФРС объяснили распространением коронавируса, создающего дополнительные риски для экономики.

Экстренное заседание ФРС созвали впервые за более чем десять лет. Неожиданностью стало и изменение ставки сразу на полпроцента.