ФРП принял участие в Конференции «KAZLEASING–2026: новые возможности для бизнеса»

15 мая 2026 года в городе Астане состоялась II конференция «KAZLEASING–2026: Трансформация лизинга: новые возможности для бизнеса», направленная на формирование профессиональной диалоговой площадки между государством, участниками лизингового рынка, экспертным сообществом по вопросам развития и трансформации отраслевого рынка страны, передает Kazinform.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева, руководители государственных органов, финансовых институтов развития, частных лизинговых компаний, представители бизнес-сообщества, финансовые независимые аналитики.

— Инструмент лизинга уже давно вышел за рамки классического инструмента финансирования и становится важным механизмом технологической модернизации, устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики. Лизинговые механизмы активно используются для поддержки локализации производств, обновления инфраструктуры, развития МСБ и стимулирования внутреннего производства. Лизинг на сегодняшний день — это не просто финансовый продукт, данный механизм трансформировался в стратегический инструмент промышленной модернизации, технологического обновления и устойчивого экономического роста, — отметила заместитель рредседателя Правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева.

Фото: Фонд развития промышленности

Как подчеркнула Жанар Ибрашева, на сегодняшний день Фонд обеспечивает финансирование полного инвестиционного цикла: от закупа оборудования и техники — до строительно-монтажных работ и пополнения оборотного капитала. Такой подход позволяет запускать новые производства, осуществлять комплексную модернизацию действующих предприятий и создавать новые рабочие места. При этом, важным направлением ФРП остается поддержка локализации производства. В данное время портфель Фонда превысил отметку в 3 триллиона тенге, профинансировано более 2000 проектов в сфере обрабатывающей промышленности и транспортной инфраструктуры.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что повышение уровня локализации является одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста. И именно лизинговые механизмы позволяют отечественным предприятиям ускоренно обновлять оборудование, внедрять современные технологии и повышать уровень технологической сложности производств. Говоря о привлечении инвестиций, необходимо отметить, что наличие устойчивого и долгосрочного фондирования является актуальным условием и импульсом для полноценного развития лизинговой отрасли. За последние годы Фондом привлечено порядка 3 триллионов тенге инвестиций в реальную экономику страны. Помимо этого, Фондом ведется работа по привлечению внешнего займа от Исламского банка развития на сумму 1,3 млрд долларов США для обеспечения строительства инфраструктуры специальных экономических и индустриальных зон. Реализация данного проекта является важным шагом в расширении международного сотрудничества и привлечении долгосрочного финансирования в промышленный сектор Казахстана, — отметила заместитель председателя Правления Фонда развития промышленности Жанар Ибрашева.

Представитель Фонда отметила важность институционального развития самого рынка лизинга и необходимость развития частного сектора лизинговых компаний, особо подчеркнула актуальность глобального тренда и запроса на повышение скорости и удобства предоставления финансовых услуг, а также широкомасштабную цифровизацию. По словам спикера, пришло время внедрять цифровые решения для доступности предоставления услуг до конечного потребителя.

— В целях оптимизации операционной деятельности и повышения уровня цифровизации Фондом развития промышленности реализованы конкретные меры: сокращены сроки рассмотрения заявок, внедрен «Личный кабинет» клиента и цифровые инструменты сопровождения проектов с использованием ИИ. Мы убеждены, что в ближайшие годы именно сочетание цифровизации, доступного финансирования и международных практик станет основой дальнейшего роста лизингового рынка, — заключила Жанар Ибрашева.

Участники конференции сошлись во мнении, что в результате объединения международного опыта, государственных институтов и частного сектора рынок лизинга страны уже в краткосрочной перспективе будет выведен на качественно новый уровень.