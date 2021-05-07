Фронтовика Асаубая Сулейменова поздравили с Днем Победы военнослужащие РгК «Юг»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Единственного ветерана Рыскуловского района поздравили военнослужащие Регионального командования «Юг», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ветерана Великой Отечественной войны Асаубая Сулейменова накануне Дня Победы посетили мотострелки Луговского гарнизона РгК «Юг», рассказали в пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК.

«Этот ветеран является единственным оставшимся в живых ветераном в Рыскуловском районе Жамбылской области, - пояснила руководитель пресс-службе Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК майор Дина Мухаринова. - В январе этого года фронтовик отметил свое 99-летие. До недавнего времени в этом районе оставалось два фронтовика. К сожалению, не так давно один из них, Игенбек Курбанов, скончался, не дожив до своего столетия два года. Печальная информация о том, что не стало еще одного фронтовика Великой Отечественной войны, настроила командира войсковой части 42062 подполковника Эльдара Толубаева, его подчиненных и женсовет части на то, чтобы оказывать еще больше внимания единственному оставшемуся в живых фронтовику».

«Для каждого командира части делом особой важности является связь с фронтовиками, забота о них. Ведь только так сохраняется преемственность военных поколений и сохранение боевых традиций», – отметил подполковник Эльдар Толубаев.

Ветеран Великой Отечественной войны Асаубай Сулейменов ушел на фронт из родной Жамбылской области в девятнадцатилетнем возрасте. Он прошел всю войну, неоднократно был ранен, но всегда, сразу после излечения в военных госпиталях, возвращался в строй. Победу Асаубай Сулейменов встретил в Берлине, вернулся домой с почестями.

Самой дорогой из всех своих наград аксакал Асаубай Сулейменов считает медаль «За отвагу».

Сейчас, несмотря на преклонный возраст, фронтовик Асаубай Сулейменов старается быть активным, насколько это позволяет здоровье. Военнослужащих войсковой части 42062 встретил, как обычно, с радостью. Как он сам признается, когда он видит молодых военных, он словно возвращается в боевую молодость и видит рядом с собой своих боевых товарищей, рассказала майор Дина Мухаринова, руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК.