Фронтовые ложки, письма и личные вещи фронтовиков хранят в музее полиции СКО

В музее департамента полиции Северо-Казахстанской области большая экспозиция посвящена периоду Великой Отечественной войны. Документы, редкие фотографии, образцы амуниции, оружие военных лет – экскурсию для корреспондента агентства Kazinform провела заведующий музеем Любовь Осинская.

Хранитель и бессменный руководитель музея более 30 лет Любовь Осинская с особой гордостью и трепетом рассказывает об экспонатах. Знаменитые фронтовые треугольники, пожелтевшие от времени, ракетница, фляжки, каски с пулевыми отверстиями, противотанковые мины, кисеты, штыковые винтовки, карабины, которые были на фронте. Здесь можно увидеть ручной миномет-саперную лопатку. На отдыхе использовали для выкапывания окопов, в боях — как оружие.

Особое место в музее занимает самодельная алюминиевая солдатская ложка, подаренная фронтовиком, ветераном органов внутренних дел Александром Понуровским.

— Он был призван в армию в 1940-м году. Воевал на Западном фронте, в феврале 1942-го был тяжело ранен. После госпиталя участвовал во взятии Бреста, Гомеля, освобождении Беларуси, Польши, Восточной Германии. В послевоенные годы посвятил себя службе в милиции. Нашему музею он подарил одну из самых дорогих для него вещей — ложку, которую для него изготовил один из солдат во время отдыха между боями под Брестом. Вместо ручки — фигура женщины. Вручая ложку Понуровскому, солдат сказал: это образ Вашей матери, пусть она хранит и бережет Вас. И всю войну Понуровский прошел с этой ложкой, был легко ранен и вернулся домой живым и здоровым, — рассказала Любовь Осинская.

Многие в музее — с мест раскопок, где шли бои. Что-то приобретали у самих ветеранов, что-то передавали родственники фронтовиков.

— В разные годы в органах внутренних дел области служили 784 участника войны. Сегодня никого из них в живых не осталось, — с сожалением сказала Любовь Осинская.

Всего в Северо-Казахстанской области 79-ю годовщину Победы встретят четыре ветерана ВОВ. Все они проживают в Петропавловске.