Фронт-офисы открыли во всех исправительных учреждениях Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Департамент уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области открыл у себя и в колониях фронт-офисы для приёма граждан руководством этих учреждений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех учреждениях АП-162/1, АП-162/2, АП-162/3, АП-162/4 и в самом ДУИС по Павлодарской области функционируют фронт–офисы, в которых по утверждённому графику работы руководство учреждений ведет приём граждан. Теперь каждый гражданин, желающий получить ответ на интересующий его вопрос, может обратиться к руководству, минуя очереди людей, которые посещают учреждение с рабочими визитами, свиданиями и другими целями, обусловленными спецификой учреждения», - сообщил начальник учреждения АП-162/1 КУИС МВД РК майор Адильхан Капышев.





Для информирования граждан о работе павлодарских колоний в соцсетях созданы аккаунты департамента УИС с информацией, которая постоянно актуализируется и обновляется, добавил А. Капышев. Из-за специфики исполнения наказаний обращения людей в основном связаны с условиями жизни осуждённых, датами предоставления условно-досрочного освобождения и сроков свиданий.





«Ответственность за своевременный ответ на вопросы граждан, реагирование на важные вопросы несут первые руководители, - подчеркнул начальник павлодарской колонии. - Дальнейшее продвижение в данном направлении поможет достичь поставленных перед правоохранительными структурами целей и просто быть ближе к народу».