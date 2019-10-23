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Фронт-офисы открыли во всех исправительных учреждениях Павлодарской области

23 Октября 2019 03:10
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Фронт-офисы открыли во всех исправительных учреждениях Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Департамент уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области открыл у себя и в колониях фронт-офисы для приёма граждан руководством этих учреждений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Во всех учреждениях АП-162/1, АП-162/2, АП-162/3, АП-162/4 и в самом ДУИС по Павлодарской области функционируют фронт–офисы, в которых по утверждённому графику работы руководство учреждений ведет приём граждан. Теперь каждый гражданин, желающий получить ответ на интересующий его вопрос, может обратиться к руководству, минуя очереди людей, которые посещают учреждение с рабочими визитами, свиданиями и другими целями, обусловленными спецификой учреждения», - сообщил начальник учреждения АП-162/1 КУИС МВД РК майор Адильхан Капышев.


Для информирования граждан о работе павлодарских колоний в соцсетях созданы аккаунты департамента УИС с информацией, которая постоянно актуализируется и обновляется, добавил А. Капышев. Из-за специфики исполнения наказаний обращения людей в основном связаны с условиями жизни осуждённых, датами предоставления условно-досрочного освобождения и сроков свиданий.


«Ответственность за своевременный ответ на вопросы граждан, реагирование на важные вопросы несут первые руководители, - подчеркнул начальник павлодарской колонии. - Дальнейшее продвижение в данном направлении поможет достичь поставленных перед правоохранительными структурами целей и просто быть ближе к народу».
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Ключевые слова: Павлодарская область, Пенитенциарная система, Права человека, МВД РК, Общество, Реализация Послания,
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Автор:

Антон Гагарин

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