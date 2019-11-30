Фронт-офисы для инвесторов значительно экономят время – Нуржан Календеров

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылским инвесторам готовы предоставить современный сервис для оперативного решения проблем с инвестпроектами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Жамбылской области в честь празднования Дня Первого Президента в эти дни открывается ряд объектов образования, здравоохранения, инфраструктуры, бизнеса. В Таразе открылся и уже работает фронт-офис Zhambyl Invest – региональный фронт-офис по сопровождению инвесторов по принципу «одного окна».

Региональный фронт-офис создан на базе КГУ «Центр обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации», руководителем центра является Дамир Егизбаев.

«Хотелось бы отметить, - пояснил он, - что работу по сопровождению инвесторов, консультациям предпринимателей, чьи проекты требуют финансирования, а также работу по привлечению новых потенциальных инвесторов, Zhambyl Invest ведет на постоянной основе с 2017 года».

О том, как будет работать региональный фронт-офис, о его возможностях и преимуществах, рассказал заместитель акима Жамбылской области по вопросам инвестиций Нуржан Календеров.

«Согласно поручению Главы государства, одним из ключевых факторов достижения роста и диверсификации экономики являются инвестиции, - пояснил он. - Для привлечения инвестиций необходим налаженный сервис по обслуживанию инвесторов. Открытый у нас региональный фронт-офис по сопровождению инвесторов, работающий по принципу «одного окна», предлагает удобное размещение на одной площадке сотрудников различных структур акимата (управлений земельных отношений, энергетики, строительства, предпринимательства, занятости, сельского хозяйства), а также Правительства для граждан и Национальной компании «Kazakh Invest». Это позволит решить возникшие у инвестора вопросы сразу в одном месте, что существенно позволит избежать траты времени и ускорит ход реализации проекта».

Как отметил Нуржан Календеров, в Жамбылской области с 2017 года создана структура при акимате области для привлечения и сопровождения инвесторов - КГУ «Центр обслуживания инвесторов, проектного управления и цифровизации». Вместе с тем, в области осуществляет деятельность и региональное представительство нацкомпании «Kazakh Invest», с которым успешно сотрудничает и ведет работу акимат области.

«На сегодняшний день в нашей области к реализации в период с 2019 по 2031 годы планируются 72 инвестиционных проекта на общую сумму 8,3 млрд. долларов, из них с иностранным участием 23 проекта на сумму 4,7 млрд. долларов. В целом в 2019 году введены 10 проектов на 18,8 млрд. тенге, и до конца года планируются к вводу в эксплуатацию еще 5 проектов на 71,6 млрд. тенге», - рассказал заместитель акима Жамбылской области.

По мнению Нуржана Календерова, создание фронт-офиса даст положительный эффект и простимулирует бизнесменов к открытию новых производств или модернизации действующих, облегчит работу для инвесторов и повысит инвестиционную привлекательность жамбылского региона, а в результате положительно повлияет на экономику области.

«В ходе реализации инвестпроекта часто возникают различные вопросы. Проекты хоть и реализуются по типовому шаблону: «бизнес – идея», «строительство», «ввод в эксплуатацию», однако в различных сферах это предусматривает участие госорганов от управления предпринимательства до управления миграции. Для согласования вопросов необходимо посетить до 14-ти разных структур и организаций. Это излишняя трата времени и нервов. Создание фронт-офиса – это насущная необходимость для инвестора, для того чтобы можно было в одном месте получить все ответы на интересующие вопросы. Это значительно сократит срок разрешения вопросов, минимум в полтора раза», - считает заместитель акима Жамбылской области по вопросам инвестиций Нуржан Календеров.

На вопрос, какие меры принимает областной акимат по улучшению инвестиционного климата Жамбылской области, спикер ответил, что акиматом в лице Zhambyl Invest на постоянной основе проводятся встречи с инвесторами, поиск источников финансирования, консультации инициаторов проектов, требующих финансирования.

«Сейчас акиматом ведется работа по формированию экономической карты районов области и города Тараза. По итогам многоэтапного анализа экономики области мы сформируем пулы новых инвестиционных проектов, необходимых для развития экономики региона, консолидируем меры господдержки для существующих предприятий. При наличии такого пула привлечение инвесторов будет осуществляться точечно и наверняка. Что касается проблемных вопросов, то здесь основная трудность – это начало реализации проекта, определение земельного участка, процедура получения и оформления. В случае возникновения трудностей инвесторы ранее обращались в Центр обслуживания инвесторов, а сейчас у нас есть новый инструмент - это фронт-офис».