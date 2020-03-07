Фронт-офис волонтеров открылся в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане открылся фронт-офис волонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Региональный фронт-офис станет постоянно действующей площадкой по координации работы волонтеров и волонтерских организаций, куда сможет обратиться каждый желающий. Как рассказала директор Молодежного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова, основными задачами деятельности фронт-офиса являются привлечение добровольцев к волонтерской деятельности, создание и поддержка эффективных групп волонтеров, развитие института добровольчества в регионе, консультация, проведение обучающих и

информационных работ с волонтерами области. Работа будет выстроена по направлениям «Білім», «Сабақтастық», «Саулық», «Таза Әлем», «Асыл мұра», «Қамқор» и «Үміт».

«У нас разработана региональная Дорожная карта по проведению Года волонтера. На сегодняшний день в области функционируют 4 волонтерских организации, в 7 вузах и 75 сузах действуют волонтерские клубы, при молодежных ресурсных центрах работают волонтерские группы. Теперь во всех городах и районах будут действовать такие же волонтерские центры, которые объединят ребят. Также по республике работает единый сайт Qazvolunteer.kz, где каждый желающий может разместить информацию о своей деятельности, а организаторы проектов и мероприятий - найти волонтёров. Для студентов вузов действует специальный социальный ваучер, они помогают людям по направлениям инклюзивного образования, репетиторства, организация досуга детей и работы с несовершеннолетними детьми девиантного поведения, а также, с пожилыми людьми».– отметила Арайлым Есимбекова.

В целом, в Восточном Казахстане в настоящий момент более 5000 волонтеров. С начала текущего года они провели уже 289 мероприятий. Это акции, челленджи, помощь в уборке территорий от снега, угощение жителей горячим чаем и т.д.

«Я решил стать волонтером, в первую очередь, потому что так можно найти единомышленников, познакомиться с новыми людьми, развиваться и от души помогать другим людям. Мы уже приняли участие во многих акциях добра – помогали убирать снег, отвозили продукты нуждающимся людям, раздавали чай прохожим на улицах в морозные дни. Готовим большой проект для пожилых людей, проживающих в хосписах и домах престарелых», – рассказал член ассоциации волонтеров КАСУ Дмитрий Зайцев.

В областном инфоцентре напомнили, что также 500 волонтеров будут задействованы в организации и проведении основных мероприятий, посвященных 175-летию Абая Кунанбайулы. Ребята должны владеть иностранными языками, знать биографию, творчество великого мыслителя, а также быть осведомленными о памятных местах в Семее и Абайском районе, связанные с жизнью и творчеством поэта.