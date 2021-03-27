Фронт-офис по вопросам системы здравоохранения открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожаловаться на качество медицинских услуг или грубое отношение персонала медучреждений Павлодарской области теперь можно во фронт-офисе по улице Астана, 59. Работать с клиентами здесь будут как работники облздрава, так и представители управления координации занятости и социальных программ и департамента труда, социальной защиты и миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима региона.

Открыть свой фронт-офис в управлении здравоохранения решили для оперативного реагирования на жалобы, связанные с качеством медицинских услуг. Здесь будут не только принимать обращения и предложения жителей Павлодарской области, но и вести ежедневный мониторинг социальных сетей и интернет-площадок. Также фронт-офис будет обрабатывать сообщения, которые поступают на WhatsApp-линию руководителя управления здравоохранения https://wa.me/77054475252 и по номеру облздрава 8 (7182) 325001. Вся информация, проходящая через фронт-офис, будет попадать на стол руководства управления здравоохранения для принятия управленческих решений.

«Мы решили создать открытую платформу, которая будет доступна каждому, - отметила замруководителя управления здравоохранения Павлодарской области Сауле Арыстанова. - Благодаря фронт-офису мы хотели бы решить для себя три важных вопроса. Это эффективная обратная связь с получателями медицинских услуг, реализация принципа «здесь и сейчас» на всех этапах оказания консультативной помощи, а также анализ обращений и внедрение в работу механизмов, предотвращающих повторение подобных конфликтных ситуаций».

Обратиться во фронт-офис можно, если Вы:

- остались недовольны качеством оказания медицинской помощи;

- столкнулись с грубым отношением со стороны медицинского персонала;

- столкнулись с фактами вымогательства со стороны медицинского персонала за услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

- хотите задать другие проблемные вопросы, связанные с порядком и качеством оказания медицинской помощи.

Порядок работы фронт-офисе с обращениями:

Приём и регистрация. Все обращения, независимо от того, как они поступили во фронт-офис, регистрируются в электронном журнале входящей и исходящей корреспонденции. В обращении следует указать фамилию, имя и отчество, а также почтовый адрес заявителя.

Рассмотрение. Обращение физического или юридического лица рассматривается в сроки, предусмотренные законом о порядке рассмотрения обращений. Сотрудники фронт-офиса гарантируют объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений и будут принимать меры, направленные на восстановление нарушенных прав.

Результат. По результатам рассмотрения обращения принимается конкретное решение. Это полное или частичное удовлетворение обращения, отказ в удовлетворении обращения с обоснованием решения или разъяснение по существу обращения.

Ответ. По итогам работы с обращением заявителю предоставляется ответ, который содержит конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя.

Завершение работы. По каждому конкретному обращению заинтересованное подразделение (поликлиника, больница или другое медучреждение) совместно со службой качества предпринимает корректирующие и предупреждающие действия, чтобы не допускать повторных жалоб.