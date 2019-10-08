Фронт-офис открылся на базе городского суда в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Очередной фронт-офис открылся на базе городского суда в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Торжественное открытие фронт-офиса осуществил куратор проектного офиса «Aqmola – adaldyq alaṅy» заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов.





«Переход на электронный формат работы значительно упростит процесс подачи заявления в суд и последующие действия. Фронт-офис судов – это практический шаг по обеспечению открытости и доступности правосудия. Он отвечает всем требованиям по созданию максимально комфортных условий для удобства посетителей. Все сделано для того, чтобы человек, придя в суд, быстро и полно получил все необходимые сведения, мог сдать документы, четко понимал, когда и где состоится судебный процесс», - рассказали в ведомстве.





«Одним из основных направлений в деятельности проектного офиса «Aqmola - adaldyq alańy» наряду с переездом первых руководителей на первые этажи является переход организаций и учреждений на принцип работы в формате open space, открытие front office, сервисных акиматов. Такие меры позволят обеспечить комфортные условия для жителей нашего региона», - отметил К. Идрисов.