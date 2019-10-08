+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 18 °С
USD 389.00 EUR 426.85
RUB 5.99 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фронт-офис открылся на базе городского суда в Кокшетау

8 Октября 2019 20:28
Поделиться:
Фронт-офис открылся на базе городского суда в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Очередной фронт-офис открылся на базе городского суда в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Торжественное открытие фронт-офиса осуществил куратор проектного офиса «Aqmola – adaldyq alaṅy» заместитель акима Акмолинской области Канат Идрисов.


«Переход на электронный формат работы значительно упростит процесс подачи заявления в суд и последующие действия. Фронт-офис судов – это практический шаг по обеспечению открытости и доступности правосудия. Он отвечает всем требованиям по созданию максимально комфортных условий для удобства посетителей. Все сделано для того, чтобы человек, придя в суд, быстро и полно получил все необходимые сведения, мог сдать документы, четко понимал, когда и где состоится судебный процесс», - рассказали в ведомстве.


«Одним из основных направлений в деятельности проектного офиса «Aqmola - adaldyq alańy» наряду с переездом первых руководителей на первые этажи является переход организаций и учреждений на принцип работы в формате open space, открытие front office, сервисных акиматов. Такие меры позволят обеспечить комфортные условия для жителей нашего региона», - отметил К. Идрисов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Суды, Общество,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив