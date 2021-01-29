Фронт-офис и соцаптеки: Итоги работы «Астана – Адалдық алаңы» подвели в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги работы проектного офиса «Астана – Адалдық алаңы» за 2020 год озвучили в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Совещание по итогам работы проектного офиса «Астана – Адалдық алаңы» за прошедший год под председательством заместителя акима города Нур-Султан Бахтияра Макена состоялось в столице.

По словам замакима, проведена оптимизация сферы образования – ротация директоров школ, автоматизация государственных закупок школьного питания, анонимные онлайн-опросы по пресечению бытовой коррупции. Также оптимизация сферы здравоохранения — 100%-ая цифровизация паспортов здоровья (оцифровано более 1 млн. медицинских документов.), электронная очередь DAMUMED, разработан информационный сервис для проверки легитимности выдачи медицинских справок.

Вместе с тем, осуществлен проект «Интерактивная карта открытых бюджетов». По итогам 2020 года столица обеспечила 100%-ую заполняемость.

В этом году также по инициативе «Астана — Адалдық алаңы» открыт фронт-офис на территории Департамента обороны, а также 2 социальные аптеки (ул. Азербаева, 4/1 и ул. Сыганак,9), реализующие лекарственные препараты по минимальным наценкам.

46 тысяч консультаций оказали специалисты сервисных акиматов столицы. В 2020 году между акиматом города и Департаментом Агентства по противодействию коррупции заключен Меморандум о совместном сотрудничестве. Также с Департаментом ведется совместный проект «Астана – Адалдық алаңы», где основной задачей является искоренение бытовой коррупции.

«Только за 2020 год количество оказанных услуг сервисными акиматами составило 126 тыс., из них 46 тыс. – консультации специалистов. Автоматизированы 160 государственных услуг. В электронный формат переведены 27 услуг, ранее оказываемых в бумажном виде», — сказал Б.Макен.

Заместитель акима отметил, что в столице осуществлен 100%-ый перевод в электронный формат государственных услуг, оказываемых местными исполнительными органами.

Вместе с тем, внедрена Концепция сервисной модели обслуживания:

— центр занятости;

— центр городских услуг «IQALA», открытый в рамках проекта «Астана-адалдық алаңы», где оцифрованы 154 услуги (оказано более 75 тыс. услуг.) коммунальных и муниципальных служб.

— центр поддержки института семьи «Жанұя»;

— центр жилья. Сотрудники Центра ежедневно проводят консультации для более 300 граждан.

В завершение своего выступления заместитель акима пожелал участникам совещания успешной работы в целях дальнейшего совершенствования государственной антикоррупционной политики.