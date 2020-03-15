Фронт-офис Администрации Президента временно приостановил прием граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фронт-офис Администрации Президента сообщил о временной приостановке приема граждан с 16 марта 2020 года в рамках превентивных мер по снижению риска распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ».

«Ранее записанные граждане сохраняют свою очередность и после возобновления приемов будут дополнительно оповещены о новом графике», - сообщается на Telegram-канале Общественной приемной АП РК.

Вместе с тем для всех желающих сохраняется возможность подачи обращений через портал Виртуальной приемной Президента, электронного правительства «е-gov», а также через услуги АО «Казпочта».