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Фронт-офис Администрации Президента временно приостановил прием граждан
15 Марта 2020 12:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фронт-офис Администрации Президента сообщил о временной приостановке приема граждан с 16 марта 2020 года в рамках превентивных мер по снижению риска распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ».
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«Ранее записанные граждане сохраняют свою очередность и после возобновления приемов будут дополнительно оповещены о новом графике», - сообщается на Telegram-канале Общественной приемной АП РК.
Вместе с тем для всех желающих сохраняется возможность подачи обращений через портал Виртуальной приемной Президента, электронного правительства «е-gov», а также через услуги АО «Казпочта».
Ключевые слова: Общество, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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