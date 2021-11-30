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Фронт-офис Adaldyq alańy открыли в ДЧС ВКО

30 Ноября 2021 14:37
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Фронт-офис Adaldyq alańy открыли в ДЧС ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО в преддверии Дня Первого Президента и в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан был открыт фронт-офис Adaldyq alańy. Работа проектного офиса будет направлена на повышение доверия граждан, оперативность и прозрачность при обращении населения и формирование новых подходов по устранению факторов, способствующих коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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Офис презентовали начальник ДЧС ВКО Ерлан Нурпеисов, руководитель проектного офиса «Шығыс-адалдық алаңы», депутат областного маслихата Маржат Бахыт и первый заместитель начальника департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдилдин.

«Переход на новый формат работы является открытой формой диалога с гражданами, формирования антикоррупционной культуры. Использование такой технологии отвечает современным требованиям», - отметил начальник департамента по ЧС ВКО Ерлан Нурпеисов.

В офисе созданы комфортные условия для граждан, а также соблюдены все санитарные и эпидемиологические нормы. Квалифицированные специалисты будут оказывать населению консультативно-правовую помощь, информировать по правилам трудоустройства в органы гражданской защиты, принимать обращения населения в сфере чрезвычайных ситуаций.

«Прозрачность и доступность госорганов – главные приоритеты в нашей работе. Мы продолжаем открытие фронт-офисов «Адалдық алаңы» во всех государственных структурах. В Усть-Каменогорске это уже третий по счету», - отметила руководитель проектного офиса «Шығыс-адалдық алаңы», депутат областного маслихата, Маржат Бахыт.

«Мы рады, что данный проект реализовали и спасатели нашей области. Такая трансформация позволяет снизить коррупцию и оперативно реагировать на обращения граждан», - отметил первый заместитель начальника департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдилдин.



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#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #Борьба с коррупцией  
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