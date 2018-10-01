Фрилансеры скоро смогут делать пенсионные отчисления - Правительство РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление, согласно которому фрилансеры должны будут отчислять пенсионные взносы в ЕНПФ. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня во вторник на заседании Правительства проголосовали за постановление. Как только оно вступит в силу, эта норма (отчисление пенсионных взносов фрилансерами) будет действовать. Думаю, до конца недели оно вступит в силу», - сказала министр, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства РК.

По ее словам, дополнительно была проверена готовность систем для уплаты.

«Потому что были вопросы, что не могли оплатить через Народный банк. Госкорпорация полностью подтвердила готовность, есть все коды назначения платежа. Все сотрудники предупреждены. Платеж проводится через банки на счет госкорпорации «Правительство для граждан», далее «Правительство для граждан» осуществляет перевод в банк. Также во все основные банки со стороны ЕНПФ были разосланы письма с указанием счета всех реквизитов, все банки подтвердили свою готовность», - сообщила она.

Министр посоветовала в случае возникновения проблем обращаться в call-центр госкорпорации или ЕНПФ.

«С ними все отработано, пилотно оплата произведена. Со следующей недели уже можно будет оплачивать. До 25 числа за предыдущий месяц необходимо осуществить оплату», - заключила она.

Ранее министр рассказала, почему было принято решение о введении обязательных пенсионных взносов для фрилансеров.

Отметим, что предусмотрена пеня за несвоевременные отчисления обязательных пенсионных взносов. Закон об административных правонарушениях предусматривает штраф за неисчисление, также ответственность предусмотрена за повторное нарушение.