Фрилансеров в Казахстане освободили от уплаты пенсионных

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фрилансеры, совмещающие работу и имеющие трудовые договоры, освобождаются от обязательств по уплате обязательных пенсионных взносов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как отмечается, в Законе РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения» от 27 декабря 2018 года внесены поправки, направленные на упрощение процедуры уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ).



«Внесенные изменения учитывают мнение большинства представителей данной категории работающих граждан, представителей депутатского корпуса и ряда юридических лиц, практикующих привлечение «фрилансеров» для проведения отдельных видов работ и услуг.Для реализации принятых законодательных поправок в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в соответствующие правила. С момента принятия изменений в них граждане, совмещающие трудовую деятельность как наемного работника (то есть в рамках заключенных индивидуальных трудовых договоров) и выполняющих работы/услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будут освобождены от обязательств по уплате ОПВ с доходов по договорам ГПХ», - говорится в сообщении.



Отмечается, за физических лиц, выполняющих работы/услуги по договорам ГПХ, ОПВ будут уплачивать юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой. В Минтруда сообщили, что они и выступают налоговыми агентами, исчисляющими и уплачивающими индивидуальный подоходный налог за «фрилансеров».



При этом за физическими лицами, выполняющими работы/услуги по договорам ГПХ, заключенным с физическими лицами, сохраняется право участвовать в накопительной пенсионной системе. Они могут самостоятельно отчислять ОПВ в свою пользу.