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    21:48, 28 Май 2025 | GMT +5

    Фридрих Мерц рассказал про план сотрудничества с Украиной

    Сегодня в Берлине состоялась встреча канцлера Фридриха Мерца с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фридрих Мерц
    Фото: wikipedia.org

    Новый канцлер подтвердил намерение Германии расширить поддержку Украины в военной и экономической сферах, отмечают немецкие СМИ.

    Как заявил Мерц, в ходе переговоров стороны обсудили «новую форму военно-промышленного сотрудничества», которая начнется с подписания совместной декларации министров обороны двух стран.

    Владимир Зеленский в ответ поблагодарил Фридриха Мерца за визит в Киев и выразил признательность Германии за военную помощь. Кроме того, он обратился к немецкому бизнесу с призывом участвовать в восстановлении Украины.

    Фридрих Мерц, в свою очередь, представил план сотрудничества с Украиной, который состоит из пяти пунктов. Среди ключевых — запуск регулярных межправительственных консультаций между Берлином и Киевом с конца этого года, углубление экономического партнерства и продвижение идеи перемирия при участии США.

    Теги:
    Украина Канцлер Германия
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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