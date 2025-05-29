Фридрих Мерц рассказал про план сотрудничества с Украиной

Новый канцлер подтвердил намерение Германии расширить поддержку Украины в военной и экономической сферах, отмечают немецкие СМИ.

Как заявил Мерц, в ходе переговоров стороны обсудили «новую форму военно-промышленного сотрудничества», которая начнется с подписания совместной декларации министров обороны двух стран.

Владимир Зеленский в ответ поблагодарил Фридриха Мерца за визит в Киев и выразил признательность Германии за военную помощь. Кроме того, он обратился к немецкому бизнесу с призывом участвовать в восстановлении Украины.

Фридрих Мерц, в свою очередь, представил план сотрудничества с Украиной, который состоит из пяти пунктов. Среди ключевых — запуск регулярных межправительственных консультаций между Берлином и Киевом с конца этого года, углубление экономического партнерства и продвижение идеи перемирия при участии США.