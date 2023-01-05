ФРГ и Норвегия построят трубопровод для прокачки водорода

5 Января 2023, 22:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-канцлер ФРГ Хабек и премьер Норвегии Стёре договорились о стратегическом партнерстве двух стран в энергетике. К 2030 году планируется построить трубопровод для поставки водорода в Германию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Германия и Норвегия договорились о долгосрочном тесном партнерстве в сфере энергетики и защиты климата. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в ходе встречи 5 января в Осло согласовали стратегическое партнерство, ключевым элементом которого является сооружение к 2030 году трубопровода для поставок водорода в Германию.

Сначала норвежский концерн Equinor будет поставлять в Германию по этому трубопроводу природный газ, а впоследствии - произведенный с помощью возобновляемой энергии водород, который будет приниматься немецкой компанией RWE. «Мы знаем, что водород особенно важен для зеленой трансформации и для Германии. Мы хотим построить газовые электростанции, которые будут работать на водороде. Этот водород может и должен поступать из Норвегии», - сказал Стёре.

Германия и Норвегия планируют также сотрудничать в сфере подземного хранения углекислого газа по технологии CCS (Carbon Capture and Storage). Данная технология в ФРГ запрещена, но Хабек намерен добиваться принятия необходимых поправок к закону. «В связи с установленными целями в сфере защиты климата у нас больше нет времени на поиск альтернатив. Лучше закачивать СО2 в землю, чем выпускать его в атмосферу», - пояснил Роберт Хабек.

Как сообщало ранее МИА «Казинформ», значительный объем «зеленого» водорода планирует поставлять на европейский рынок Казахстан в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании с Евросоюзом. Также Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству «зеленого водорода» с компанией Fortescue.

Фото: dw.com