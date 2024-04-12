Фреску с изображением Елены Прекрасной обнаружили археологи в Помпее

Археологи обнаружили в ходе раскопок в Помпеях потрясающие произведения искусства. Город был похоронен под вулканическим пеплом при извержении Везувия в 79 году нашей эры, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

По словам археологов эти фрески — одни из лучших из всех, когда-либо найденных в этом месте.

На высоких стенах банкетного зала изображены персонажи греческих мифов, в том числе и Елена Прекрасная (Елена Троянская).

Фото: BBC/TONY JOLLIFFE

Почти полностью сохранившийся мозаичный пол комнаты выложен из более чем миллиона белых кусочков.

Примерно треть древнего города еще предстоит очистить от вулканических обломков и пепла. Нынешние раскопки — самые масштабные за последние десятилетия. Они в очередной раз подтвердили статус Помпей, как главного источника знаний о культуре Римской империи и жизни населявших ее людей.

Директор Археологического парка Помпеи (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО) Габриэль Цухтригель предоставил Би-би-си эксклюзивную возможность познакомиться с «темной комнатой».

Фото: BBC/TONY JOLLIFFE

Возможно, стены были выкрашены в черный цвет для того, чтобы скрыть копоть от светильников, освещавших банкетный зал после захода солнца.

— В их мерцающем свете картины, вероятно, казались почти ожившими, — сказал Цухтригель.

Главным украшением комнаты были две большие фрески.

На одной из них Аполлон пытается добиться благосклонности троянской принцессы Кассандры. Бог поначалу наделил ее даром пророчества, но, после того как она отказала ему во взаимности, сделал так, что ее предсказаниям никто не верил.

Фото: BBC/TONY JOLLIFFE

Кассандра предвидела гибель Трои после похищения Парисом Елены Прекрасной, но ее предостережениям никто не внял, в результате чего и разразилась Троянская война. Похищение Елены как раз и является сюжетом второй фрески.

Банкетный зал с темными стенами стал последним помещением, расчищенным в ходе раскопок, начавшихся год назад.

Он был обнаружен в так называемом «Регионе 9». Это большой жилой и коммерческий квартал, полностью погребенный под пеплом Везувия почти 2000 лет тому назад.