Freedom Support: Страховая поддержка детям погибших работников силовых структур

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как страховщики помогают детям, оставшимся без защиты отцов, которые служили в силовых структурах и погибли в ходе январских событий 2022 года, передает МИА «Казинформ».

1 июня более 60 стран мира, в том числе и Казахстан отмечают Международный день защиты детей. В мирное время праздник ассоциируется с подарками, походами в парки, на детские концерты и другими развлечениями. Однако основная суть знаковой даты – защита законных прав каждого ребенка, включая право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие, на защиту от насилия и преступности.

Помимо праздничных мероприятий, 1 июня принято помогать детям из социально незащищенных слоев общества. Проводятся встречи специалистов государственных и частных структур, на которых решаются вопросы по защите от актуальных угроз в обществе и оказанию помощи нуждающимся.

В компании по страхованию жизни Freedom Life также уделили особое внимание решению вопроса о поддержке детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при январских событиях 2022 года. Ценой своей жизни они защитили мирных жителей от мародеров и террористов, а их семьи остались без главных кормильцев.

С целью помочь детям погибших силовиков Freedom Life запустила специальную программу добровольного немедленного аннуитетного страхования Freedom Support. С момента трагедии, компания ежемесячно выплачивает по программе в пользу детей по 200 000 тенге, и продолжит производить выплаты до тех пор, пока дети не достигнут 18 лет. К концу действия договоров по этой программе, сумма по всем выплатам ориентировочно составит более 400 млн тенге. Среди тех, кому компания регулярно выплачивает есть матери, чьи дети лишились отцовской поддержки в младенчестве, самому младшему на тот момент исполнилось 3 месяца. По достижению его 18-летнего возраста сумма, которую Freedom Life выплатит за весь период действия договора составит 42 600 000 тенге.

Назым Смайылканова, супруга сотрудника силовых структур Смайылканова Габдуллы, который погиб в возрасте 25 лет:

«У нас двое детей, дочери – шесть лет, сыну – год и два месяца. Когда в нашей семье оплакивали горе и казалось, что жизнь уже никогда не наладится, позвонили представители компании по страхованию жизни. Сначала я не поверила в то, что кто-то может помочь такой большой суммой, поддерживать семью до совершеннолетия детей на протяжении многих лет. Потом, когда я немного познакомилась с деятельностью компании, поняла, что можно доверять и рассчитывать на поддержку. Компания дает надежду на будущее наших детей, за что ей большая благодарность», - рассказывает Назым.

Жансая Барганаева, супруга погибшего лейтенанта полиции Барганаева Дархана:

«У нас двое дочерей, старшей – три с половиной года, младшей - два года и два месяца. После того, как я потеряла супруга, я не понимала, как мне дальше растить детей так, чтобы они ни в чем не нуждались. Ведь главным кормильцем в нашем доме был мой супруг. Когда сотрудники компании рассказали о том, что будут осуществлять нам ежемесячные выплаты по 200 тысяч тенге, я в первую очередь подумала о том, что муж и после смерти заботится о нас в лице компании по страхованию жизни. Выражаю благодарность руководству компании, которое организовала этот проект по аннуитетным выплатам. Конечно, деньги не восполнят нашу утрату, но сильно помогут в построении будущего наших детей», - рассказала Жансая.

«Компания по страхованию жизни не может гарантировать полную безопасность и сохранность жизни во время непредвиденных и трагических случаев. Но мы можем обеспечить финансовую безопасность близким, которые лишились главных кормильцев. Эти женщины с маленькими детьми остались без своих мужей и отцов, и им предстоит самостоятельно воспитывать и обеспечивать свои семьи всем необходимым. Поэтому, со своей стороны мы разработали и запустили программу, которая может обеспечить финансовую защиту жизни и здоровья тем, от кого зависит наше будущее, а оно зависит, безусловно, от детей», - отметил Председатель Правления КСЖ Freedom Life Азамат Ердесов.