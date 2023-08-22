Freedom QJ League: ключи от квартиры получила семья из Тараза на матче «Тараз» - «Кайрат»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Праздник футбола состоялся на Центральном стадионе Тараза в День казахстанского спорта, где главным событием в рамках проекта национального значения Freedom QJ League молодежная футбольная команда «Тараз» на своем поле принимала команду «Кайрат» из Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе футбольного центра «Тараз», на Центральном стадионе при полном аншлаге в 12 тысяч зрителей, состоялся матч XV тура Freedom QJ League между командами «Тараз» и «Кайрат» (Алматы). Перед матчем болельщиков ждала развлекательная программа с активными мероприятиями. Здесь можно было бесплатно поиграть в виртуальный футбол на игровой приставке, сделать селфи с ростовыми куклами или на фоне красочных баннеров, бесплатно получить журналы о спорте.

В пресс-службе ФЦ «Тараз» отметили, что на момент начала игры таразцы находились на 6-м месте с 19-ю очками, а безусловный фаворит первенства «Кайрат» с 37-ю очками является лидером первенства. Жамбылскую команду тренирует тандем - Бекмурат Хайтмуратов и Исмаил Ходжаев. В этом году команда дала бой авторитетным командам турнира и намерена была показать яркую игру против лидера.

Перед началом футбольного поединка выступил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов, президент QJ League Рохус Шох, специально приехавшие из Греции ветераны жамбылского футбола Георгий Зурначиди и Георгий Хутиди. Участником церемонии стал председатель попечительского совета QJ League Тимур Турлов.

Начало отчетного матча получилось довольно жарким, и уже к 7-й минуте хозяева открыли счет после подачи углового удара – отличился Димаш Серикулы.

Однако гости усилиями Арупа Саутова и Данияра Ташпулатова добыли важную победу – 3:1.Первый сделал дубль, а второй забил красивейший гол – прямо с углового флажка.

После окончания матча состоялся розыгрыш ценных призов, а также путевки на двоих в Дубай. В ходе мероприятия нуждающейся семье благотворительный фонд «Харекет» вручил ключи от квартиры.

Как сообщалось, в марте Казахстанская федерация футбола, Профессиональная Футбольная Лига и Freedom Holding Corp. объявили о создании новой лиги детско-юношеского футбола – QJ League, которой переданы права на проведение юношеских соревнований до 2025 года. QJ League станет проектом национального значения, в течение нескольких лет участниками проекта станут юные таланты из всех регионов Казахстана. Матчи QJ League будут транслироваться в прямом эфире на республиканских спортивных телеканалах Qazsport, QSport и Setanta Qazaqstan, а также на официальном YouTube-канале турнира.

Freedom QJ League проводит соревнования высокого уровня среди юношеских команд профессиональных футбольных клубов страны. Победитель получает право представлять Казахстан в Юношеской Лиге УЕФА. В сезоне 2023 года принимают участие 12 сильнейших юношеских команд из игроков 2006 года рождения (возрастная категория U-18). К 2025 году проект охватит все области республики. К этому моменту в QJ League будут выступать юношеские команды 22-х клубов в двух лигах по трем возрастным категориям. На 2025 год запланирован запуск лиги девушек.

Матчи Freedom QJ League проводятся в недельном цикле в формате дома и на выезде в рамках двукругового турнира. Основные затраты на организацию и проведение соревнований, в том числе финансирование проезда, питания и проживания команд для участия в гостевых матчах, оплату судейства и инспектирования, маркетинговое сопровождение осуществляются за счет средств генерального партнера проекта - компании Freedom Holding Corp.