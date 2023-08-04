Freedom Holding Corp. получил выручку в $795 млн по итогам 2023 фискального года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За отчетный период холдинг заработал $795,7 млн, что на $105,9 млн (+15%) больше выручки 2022 фискального года в $689,8 млн. Росту прибыли способствовал ряд позитивных факторов, передает МИА «Казинформ».

Процентный доход вырос со $121,6 млн до $294,7 млн (+142%). Повышение данного показателя на $173,1 млн обусловлено увеличением кредитного и торгового портфелей и расширением в последнем доли облигаций. Отмечается рост процентного дохода по маржинальным кредитам в связи с более активным использованием клиентами.

Изменению выручки также способствовало повышение чистой прибыли от операций с иностранной валютой на $48,4 млн вследствие усиления деятельности дочерней компании холдинга Freedom Bank по покупке и продаже иностранной валюты. На положительную динамику оказало влияние и увеличение дохода от страховых услуг с $73 млн до $115,4 млн. Рост прибыли на $42,4 млн (+58%) произошел благодаря расширению деятельности холдинга в этом направлении.

В то же время чистая прибыль от торговли ценными бумагами уменьшилась с $155,3 млн до $71 млн (-54%). Это связано с реализованным чистым убытком, который в основном является следствием продажи акций SPB Exchange в отчетном периоде. В результате заключения дочерней компанией Freedom Bank валютных свопов для диверсификации источников финансирования чистый убыток по производным финансовым инструментам увеличился на $65,8 млн.

При этом на конец 2023 фискального года расходы холдинга выросли на $233,7 млн (+72%). На это повлияли нижеследующие факторы.

Процентные расходы увеличились на $132 млн (+172%) ввиду повышения расходов по краткосрочному финансированию посредством РЕПО, связанных с возрастанием объема инвестиционного портфеля. Также рост показателя обусловлен увеличением процентов по депозитам из-за расширения клиентской базы Freedom Bank.

Общие и административные расходы выросли на $36,4 млн. Они включают в себя также благотворительность и спонсорство, в том числе оказание гуманитарной помощи благотворительному фонду в Украине. Более того, увеличились затраты на поддержку программного обеспечения как следствие масштабирования инфраструктуры ПО и внедрения систем для поддержки деятельности холдинга. Помимо этого, в связи с расширением бизнеса и приобретением новых материальных активов отмечается рост затрат на услуги связи и расходы за износ и амортизацию.

По причине роста числа работников в компаниях, входящих в холдинг, за счет найма и приобретений заработная плата и премии в отчетный период увеличились на $35,5 млн (+77%). Также на повышение расходов оказал влияние рост по начислению резерва под обесценение на $26,6 млн. Он связан с увеличением кредитного портфеля холдинга. Это произошло в результате увеличения дохода по страховой деятельности, и расходы в этом направлении повысились на $22,9 млн (+42%).

Тимур Турлов , СЕО Freedom Holding Corp.:

«В это время экономической турбулентности мы продолжаем уверенно двигаться вперед и показывать стабильные финансовые результаты своей масштабной деятельности. 2023 фискальный год был непростым, и в этот период мы полностью прекратили работу в Российской Федерации. Одновременно год принес важные изменения, сделав нас еще более сильными и инновационными. Выбрав амбициозную цель по построению цифровой экосистемы с новым брендингом, холдинг проводит обстоятельную работу, наращивая активы в разных направлениях. Запущенный процесс по приобретению американского инвестиционного банка Maxim Group LLC вместе с его дочерней организацией Maxim Financial Advisors LLC стал одним из значимых событий, придавших дополнительный импульс нашему экспоненциальному росту. Впереди новые перспективы и вызовы, но благодаря доверию акционеров и нашему ответственному подходу к бизнесу мы готовы расти дальше и оставаться на передовой международного финансового рынка».

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. по итогам 2023 фискального года составила $205,6 млн. Прибыль на акцию холдинга, рассчитанная исходя из базового средневзвешенного количества акций в 58,6 млн штук, – $3,5. Прибыль на акцию холдинга, рассчитанная исходя из разводненного средневзвешенного количества акций в 59,5 млн штук, – $3,5. Прочий совокупный доход увеличился с $204,8 млн до $234,3 млн. Активы холдинга выросли c $3,230 млн до $5,085 млн (+58%). Обязательства повысились c $2,684 млн до $4,314 млн (+61%).

Количество брокерских клиентских счетов по состоянию на 31 марта 2023 года составило 370 тыс. Это на 120 тыс. больше (+48%), по сравнению с числом счетов на аналогичную дату 2022 года.