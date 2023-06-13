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Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай

Редактор:  
Артем Волков
13 Июня 2023, 10:38
Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай Фото: envato.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Freedom Holding Corp. совместно с ТОО «ПК «Цементный завод Семей» осуществит аннуитетные выплаты семьям, погибших при пожаре в Абайской области, работников лесничего хозяйства, передает МИА «Казинформ».

12 июня объявили в Казахстане Днём общенационального траура по жертвам лесных пожаров в области Абай. По данным Министерства экологии РК, погибло 14 работников лесного хозяйства. В целях оказания помощи их семьям, Freedom Holding Corp. совместно с Semey Cement оплатит стоимость договоров по программе добровольного немедленного аннуитетного страхования Freedom Support.

По условиям программы, в пользу несовершеннолетних детей, чьи отцы погибли во время стихийного бедствия, будут ежемесячно осуществляться выплаты по 200 000 тенге, пока дети не достигнут 18 лет.

«Я и все мои коллеги глубоко разделяем эту боль, соболезнуем родным и близким погибших в этой страшной трагедии. Совершенно ужасная катастрофа, которая не способна оставить равнодушным никого.

Сейчас только единство и сплоченность, наша эмпатия и помощь помогут справиться со всеми последствиями, преодолеть трудности, поддержать убитых горем родных, вернуть регион к нормальной жизни.

В этот сложный момент мы с моим партнером Ермеком Ашкеновым решили помочь семьям погибших, а именно детям, чьи родители не смогут позаботиться об их будущем и просто быть рядом. Поэтому Freedom и Semey Cement купят страховые полисы семьям, а Freedom Life будет осуществлять аннуитетные выплаты детям до достижения их 18-летия – 200 тысяч тенге ежемесячно. Независимо от того, что будет завтра – страховая компания будет платить – по аналогии с пенсионным обеспечением.

Я верю, что такие страшные истории больше не повторятся. Человеческая жизнь бесценна. Берегите себя», - рассказал Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Напомним, ранее по программе Freedom Support, с КСЖ Freedom Life заключили договор жены погибших при январских событиях сотрудников силовых структур.

«С момента трагедии, компания ежемесячно выплачивает по программе в пользу детей по 200 000 тенге. Среди тех, кому компания регулярно выплачивает есть матери, чьи дети лишились отцовской поддержки в младенчестве, самому младшему на тот момент исполнилось 3 месяца. По достижению его 18-летнего возраста сумма, которую Freedom Life выплатит за весь период действия договора составит 42 600 000 тенге.

Сегодня мы переживаем еще одну трагедию. Потеря близких во время пожара в области Абай - это невосполнимая утрата, прежде всего, для близких. Им сейчас, как никогда, нужна наша поддержка, чтобы жить дальше и быть уверенными в завтрашнем дне. С помощью нашей программы Freedom Support помощь получат дети, чьи отцы уже не смогут позаботиться об их будущем», - отметил Председатель Правления КСЖ Freedom Life Азамат Ердесов.


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