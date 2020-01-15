Фраза «Давайте я вам помогу» должна стать главной для полицейского - Толеген Байгулов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как работает в Жамбылской области проект «Открытая полиция Казахстана», созданный в рамках инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева по формированию «слышащего государства», изучил побывавший в регионе председатель Первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что в конце прошлого 2019 года по инициативе министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева был подписан меморандум о сотрудничестве между МВД РК и Первым антикоррупционным медиа-центром. Меморандум включает различные формы взаимодействия, в том числе проведение рабочих встреч, разработку совместных программ, создание рабочих групп с целью поднять на новый уровень работу по профилактике и предупреждению коррупции среди сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области, в офисе департамента полиции области состоялась встреча личного состава с председателем Первого антикоррупционного медиа-центра, общественным деятелем Толегеном Байгуловым. Кроме того, присутствовали журналисты и общественники.

Модератором мероприятия выступил исполняющий обязанности начальника областного департамента полковник полиции Бауыржан Удергенов. Он отметил, что на сегодняшний день во всех районах и городах Жамбылской области открылись фронт-офисы полиции «Приемная для граждан». Жамбылская область одной из первых в стране перешла на новую форму работы органов правопорядка, предполагающую открытость и доступность для граждан в рамках реализации Дорожной карты по реформированию органов внутренних дел на 2019 - 2021 годы. Новый формат работы с населением предполагает прозрачность, демократичность, оперативное получение профессиональной консультации, необходимых справок, снижение коррупционных рисков.

Как подчеркнула сопровождающая Толегена Байгулова в поездках по регионам сотрудник инспекции по личному составу Департамента собственной безопасности МВД РК полковник полиции Гульмира Жанабекова, главная цель знакомства с регионами – совместное с представителями гражданского сектора выявление проблемных вопросов, поиски путей их решения.

«Данная деятельность проводится в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева по формированию «слышащего государства», ориентированного в первую очередь на запросы простых людей. Мы реализуем проект «Открытая полиция Казахстана». Следует признать, после назначения Ерлана Тургумбаева министром внутренних дел заметны значительные положительные изменения по проведению политики открытости и гласности в работе полиции. Такую же тенденцию я наблюдаю и в Жамбылской области, руководители на местах не только готовы, но уже активно включились в процесс реформирования правоохранительной службы. В вашем регионе работают фронт-офисы, регулярно проводятся такие акции, как «Приемная во дворах», «Приемная на дороге», масса других мероприятий, призванных повысить доверие населения к людям в форме», - подчеркнул Толеген Байгулов.

По его мнению, в работе правоохранительных органов необходимо переходить от карательных мер к профилактическим. К примеру, если человек пытается перейти дорогу в неположенном месте, надо не ждать, пока он это сделает и потом выписывать ему штраф. Надо пресечь потенциальное нарушение, и при этом объяснить человеку его нарушение. «Главной для полицейского должна стать фраза: «Давайте я вам помогу». Только при таком отношении можно заслужить народное доверие», - убежден Толеген Байгулов.

Руководитель медиа-центра является последовательным сторонником таких методов выявления коррупции, как «тайный покупатель». В данном вопросе необходимо активнее привлекать представителей гражданского сектора, пресекать на корню любые проявления взяточничества. Общество и полиция должны сделать шаги навстречу другу к другу. Для повышения правовой грамотности населения необходимо шире развивать такие проекты, как «Народный юрист».

Начальник управления собственной безопасности департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Ноян Киымбеков проинформировал об итогах борьбы за чистоту рядов среди полицейских и сообщил о том, что только в прошлом году проведено более 500 мероприятий этого плана, при этом упор делается на профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений, подчеркнул спикер.

По итогам встречи сотрудников правоохранительных органов и общественников было принято совместное предложение о необходимости для полицейского во время контакта с населением предупреждать об ответственности за дачу взятки.

«Это поможет избежать коррупционных рисков и предотвратит преступление, всё должно быть в рамках закона, а не в обход его. Пока это только предложение, которое, по всей видимости, пройдет обкатку именно в нашем регионе. Насколько оно станет полезным, решат уже сами граждане», - отметил спикер.

Курирующий следственную работу заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Темирбек Оразымбетов обратил внимание на то, что еще на этапе досудебного расследования подозреваемые и иные лица, проходящие по уголовному делу, пишут заявление о том, что не будут предпринимать попыток оказать давление на следствие, в том числе путем предложения взятки сотрудникам полиции, и осведомлены об ответственности за подобные действия.

Первый заместитель руководителя областного департамента Агентства РК по противодействию коррупции Равиль Тюлебаев отметил положительные моменты в деятельности жамбылской полиции, поделился опытом и вспомнил о том, как совместно с Толегеном Байгуловым разоблачали взяточников в спецЦОНе города Нур-Султан.

Было отмечено, что в департаменте полиции Жамбылской области наблюдается стабильная положительная динамика в противодействии коррупции, количество коррупционных правонарушений среди личного состава с каждым годом уменьшается, кропотливая работа руководства департамента полиции дает свои плоды, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.