Французский турист умер на пути к космодрому Байконур

Несчастный случай произошел близ Байконура. Французский турист погиб, пытаясь проникнуть на космодром, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на российский 112 Telegram – канал о происшествиях.

Как стало известно, двое гостей из Парижа, 27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета прибыли в Алматы несколько дней назад. Цель - космодром и «Буран». Добираться до запретной зоны решили пешком по степи. На улице - +32°С в тени, а в степях - ни одной тени на километры.

У Анджело несколько раз шла кровь из носа, в конце концов он упал без сознания. Николас рванул к ближайшей дороге – трассе «Самара - Шымкент», остановил казахстанских полицейских, но не смог объяснить, что друг умирает. Полицейские отвезли интуриста на КПП-1 космодрома и начали поиски пострадавшего.

Когда нашли Анджело – он был уже мёртв. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно, сердце француза не выдержало на такой жаре. Проводится проверка.

В администрации города Байконур, а также в аппарате спецпредставителя Президента РК на комплексе «Байконур», которые занимаются оформлением пропусков в Байконур, подтвердили, что такие туристы официально заявку на посещение города и космодрома не подавали. Более подробно о трагическом итоге этого случая эстремального туризма могут рассказать в Роскосмосе или в УВД по Московской области, в ведении которых находится территория происшествия.