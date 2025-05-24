Французский эксперт назвал главный вызов, стоящий перед Европой

В четверг казахстанцы провели встречу с советником авторитетного института геостратегических исследований «Choiseul» Пьером Верлик. Он рассказал в интервью о своем докладе о Казахстане и вызовах, с которыми столкнулась Европа в последнее время.

- Пьер, Вы являетесь соавтором доклада: «Казахстан: Средняя держава, страна-гигант в становлении» (“Kazakhstan: puissance moyenne, géant en devenir”). Не могли бы подробнее рассказать об этом?

- Действительно, в прошлом году Институт Шуазель опубликовал стратегический доклад о Казахстане как о Средней державе, и о развивающемся гиганте.

И эта записка позволила нам сделать несколько важных выводов. Первый, конечно же, заключается в том, чтобы остановиться на ключевой роли Казахстана в Центральной Азии, в центре большой международной и политической динамики, в некотором роде на стыке миров между Востоком и Западом.

Разумеется, мы хотели напомнить об этой важной роли и о том, что Казахстан играет ключевую роль, как с логистической, так и с политической точки зрения, в отношениях между мирами.

Второй вывод, который был сделан - напомнить, описать и продвинуться дальше в экономических отношениях Казахстана с Европой и, в частности, Францией.

Как известно, Казахстан сегодня переживает бурные изменения, и в настоящее время проводятся важные экономические и политические реформы. И все это позволяет создавать все более привлекательную деловую среду и укреплять экономические отношения с Францией.

При этом Франция входит в число ведущих международных инвесторов Казахстана в области транспорта, энергетики, агропродовольственной сферы. И это все, что мы также хотели проанализировать в докладе.

Третий элемент- это, конечно, дипломатия Казахстана. Как стабилизирующая сила, которая хочет освободиться от главного глобального соперничества и стать действительно независимым игроком в пользу многовекторной дипломатии.

Это, безусловно, ключевая тема для Казахстана, особенно по вопросам сотрудничества в области охраны окружающей среды, а также общих усилий во имя мира.

Итак, все эти элементы мы хотели объединить в еще одну стратегию, цель которой - вдохновить политиков, дать им материал для понимания Казахстана и, как мы надеемся, лучше ориентироваться в нем в будущем. Как с точки зрения экономического, культурного, так и дипломатического сотрудничества.

- Современная ситуация в мире меняется, если раньше Евросоюз был партнером США, то с приходом Дональда Трампа трансатлантические отношения претерпевают изменения. Как Вы думаете, каких новых партнеров в мире будет искать ЕС?

- Можно с уверенностью сказать, что сегодня мы живем во все более фрагментированном мире, который полностью разрушен неудачами альянсов и новыми политическими и международными событиями.

Думаю, что последние несколько месяцев были временем пробуждения, стратегическим пробуждением для Европейского союза и для Франции, в частности. В течение нескольких лет мы говорили о важности восстановления стратегической автономии ЕС.

До сих пор у нас было много выступлений, деклараций и теперь мы видим, что пришло время перейти от слов к делу. И провести реальное политическое, геополитическое пробуждение для Европейского союза, чтобы он вступил в настоящий «зрелый возраст».

Евросоюз был построен в мирное время и, следовательно, в любом случае для укрепления мира после различных политических событий, которые произошли в 21 веке. И поэтому для ЕС необязательно является естественной привычкой говорить об обороне, вооружении и так далее.

Но последние несколько месяцев напомнили нам об этом, нам нужно идти дальше. В нашей обороноспособности, в наших усилиях по защите. Это подразумевает гармонизацию наших внутренних отношений в ЕС, координацию связей между государствами-членами, а также укрепление общей промышленной базы в области оборонных технологий. Так что все это, я думаю, действительно является стратегическим пробуждением.

Второй момент, который, я считаю, также важен для нас, европейцев, заключается в том, что старые геополитические союзы, возможно, больше не будут преобладать сегодня, в 2025 году и в последующие годы?

То, что нам, европейцам нужно выстроить настоящий европейский суверенитет, автономию, европейскую независимость от нашего американского соседа или других держав в мире.

Это означает переопределение альянсов, действительное обращение к другим региональным партнерам.

И совсем недавно говорилось о роли Центральной Азии в международной динамике. Это тем более верно, что мировые балансы находятся в процессе пересмотра. И это также подразумевает наличие у европейцев способности выбирать. Как правило, быть абсолютно независимыми иногда сложно в глобальной системе.

И, следовательно, мы пересматриваем наши прошлые связи в геополитике. Когда мы их разрываем, меняем, и когда мы желаем создать реальный суверенитет Евросоюза. Это действительно вызов, который стоит сегодня перед нами, европейцами.