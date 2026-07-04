Французский авианосец «Шарль де Голль» завершил миссию на Ближнем Востоке

Французский авианосец «Шарль де Голль», направленный на Ближний Восток после начала американо-иранского конфликта, возвращается в порт Тулон во Франции, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

В сообщении, опубликованном в социальной сети американской компании X, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Франция продолжает размещать на Ближнем Востоке силы противоминной обороны, включая два минных тральщика.

— Силы по разминированию и корабли сопровождения остаются в регионе и готовы действовать вместе с нашими партнерами, — сказал он.

Макрон также заявил, что подписание 17 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном является важным шагом на пути к стабилизации ситуации в регионе, указав на то, что документ вновь подтвердил принцип свободы судоходства в Ормузском проливе.

Президент Франции сообщил, что после переговоров с султаном Омана Хайсамом бен Тариком, а также с учетом позитивных изменений в регионе и изменившихся потребностей было принято решение пересмотреть французское военное присутствие на Ближнем Востоке.

— В связи с чем авианосец «Шарль де Голль» возвращается в порт Тулон, — отметил он.

При этом Макрон подчеркнул, что сопровождавшие авианосец корабли, а также силы по разминированию остаются на Ближнем Востоке и готовы к выполнению задач.

Согласно сообщениям французских СМИ со ссылкой на Елисейский дворец, «Шарль де Голль» в настоящее время находится в Средиземном море.

Напомним, 4 марта Макрон заявил, что отдал приказ о развертывании единственного авианосца страны «Шарль де Голль» в Средиземном море в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

В обращении, транслировавшемся по национальному телевидению, президент Франции заявил, что принял решение усилить военное присутствие Франции в регионе, направив туда авианосец, истребители и системы противовоздушной обороны.

Э. Макрон настаивал на том, что на карту поставлена ​​«репутация» Франции, и Парижу необходимо выполнить свои оборонные соглашения с такими союзниками, как Катар и Объединенные Арабские Эмираты.