Французские фильмы впервые покажут на казахском языке

В Казахстане организуют Неделю французских премьер, а после этого казахстанскому зрителю представят французские фильмы на казахском языке. Подробнее о сотрудничестве Казахстана и Франции в сфере кинопроизводства рассказали корреспонденту агентства Kazinform в посольстве Франции в РК.

– В октябре планируем провести Неделю французских кинопремьер. Мы желаем достичь широкого распространения наиболее популярных французских фильмов в Казахстане. После Недели премьер мы намерены впервые организовать показ французских фильмов, дублированных на казахский язык. Мы готовы оказать поддержку казахстанским фильмам во Франции. Также будут организованы рабочие поездки экспертов Национального центра кинематографии и анимации Франции (CNC) в Казахстан, – сообщили в посольстве Франции в Казахстане.

Также планируется проводить регулярные встречи по двум направлениям: совместное кинопроизводство и двусторонняя дистрибуция кино.



– Что касается образовательных семинаров и обучения казахстанских экспертов во Франции, то можно сказать, что это возможно. Совместно с Центром поддержки государственного кино и профессионалами отрасли мы будем проводить работу, чтобы определить наиболее полезные направления, – уточнили в посольстве Франции в Казахстане.

Напомним, Центр поддержки Национального кино Казахстана и Национальный центр кинематографии и анимации Франции подписали меморандум о сотрудничестве в рамках международного кинофестиваля в Каннах. Стороны договорились сотрудничать в вопросах распространения кинопродукции.

Национальный центр кинематографии и анимации Франции выразил готовность оказать содействие в популяризации казахстанских фильмов во Франции и дубляже французских фильмов на казахский язык.

Как пояснили в посольстве Франции, это соглашение является дополнением к Соглашению о сотрудничестве в области кино, заключенному в Париже 30 ноября 2022, предусматривающее укрепление сотрудничества в области дистрибуции кинопродукции двух стран на их территориях.



