Французские депутаты одобрили законопроект об эвтаназии

Президент Эмманюэль Макрон приветствовал это решение. Он назвал голосование важным шагом, добавив в социальных сетях: «При всем уважении к чувствительности, сомнениям и надеждам постепенно открывается путь братства, которого я желал. С достоинством и гуманностью».

Если закон будет одобрен, Франция станет одной из немногих стран Европы с таким законодательством.

Чтобы воспользоваться вероятной возможностью, пациенты должны быть старше 18 лет и быть гражданами Франции или проживать в стране.

Группа медицинских специалистов должна будет подтвердить, что у пациента серьезное и неизлечимое заболевание «на поздней или терминальной стадии», что он страдает от невыносимой и неизлечимой боли и ищет смертельные медикаменты по собственной воле.

Пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера, не будут иметь права на получение помощи по уходу из жизни.

Человек должен инициировать запрос на смертельные препараты и подтвердить запрос после периода размышлений. В случае одобрения врач выпишет рецепт на смертельный препарат, который можно будет принимать дома, в доме престарелых или медицинском учреждении.

В отчете за 2023 год указано, что большинство французских граждан поддерживают легализацию вариантов прекращения жизни, и опросы общественного мнения показывают растущую поддержку за последние 20 лет.

Ранее многие французы, решившие уйти из жизни, ездили в соседние страны, где эвтаназия является законной.

Окончательное голосование по этой мере может занять месяцы на фоне долгого и сложного процесса во Франции.



