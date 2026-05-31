780 человек задержали во Франции во время беспорядков после финала Лиги Чемпионов
Полиция Франции провела по всей стране многочисленные задержания после актов хулиганства фанатов клуба ПСЖ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Сообщается, что в общей сложности за вчерашние сутки было задержано 780 человек.
Минувшая ночь сопровождалась многочисленными беспорядками и актами вандализма в Париже и других городах Франции. Несмотря на победу своего клуба, фанаты «Пари Сент-Жермен» начали громить магазины, поджигать автомобили и совершать нападения на полицейских.
Так, были разгромлены пекарня и ресторан на Версальской авеню в 16-м округе Парижа. Кроме того, в данном округе французской столицы было подожжено несколько десятков велосипедов. СМИ опубликовали кадры происходящего.
Ligue des champions: retour sur les débordements en marge des célébrations de la victoire du PSG pic.twitter.com/mSGPOi9GxV— BFM (@BFMTV) May 31, 2026
Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил соотечественников с победой.
— Новая звезда сияет над Парижем! Браво ПСЖ, которое заставляет мечтать всю Европу. Франция гордится — написал в соцсетях президент Франции.
Ранее сообщалось, что победа ПСЖ сопровождается беспорядками во Франции. В ходе ЧП был ранен полицейский и повреждены магазины.
Напомним, что в финальной игре Лиги Чемпионов клуб «Пари Сен-Жермен» одолел лондонский «Арсенал» в серии пенальти.