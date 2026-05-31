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    780 человек задержали во Франции во время беспорядков после финала Лиги Чемпионов

    Полиция Франции провела по всей стране многочисленные задержания после актов хулиганства фанатов клуба ПСЖ, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Французская полиция арестовала 780 человек после футбольной победы «Пари Сент-Жермен»
    Фото: Jerome Gilles/ NurPhoto via Reuters Connect

    Сообщается, что в общей сложности за вчерашние сутки было задержано 780 человек.

    Минувшая ночь сопровождалась многочисленными беспорядками и актами вандализма в Париже и других городах Франции. Несмотря на победу своего клуба, фанаты «Пари Сент-Жермен» начали громить магазины, поджигать автомобили и совершать нападения на полицейских.

    Так, были разгромлены пекарня и ресторан на Версальской авеню в 16-м округе Парижа. Кроме того, в данном округе французской столицы было подожжено несколько десятков велосипедов. СМИ опубликовали кадры происходящего. 

    Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил соотечественников с победой.

    — Новая звезда сияет над Парижем! Браво ПСЖ, которое заставляет мечтать всю Европу. Франция гордится — написал в соцсетях президент Франции.

    Ранее сообщалось, что победа ПСЖ сопровождается беспорядками во Франции. В ходе ЧП был ранен полицейский и повреждены магазины.

    Напомним, что в финальной игре Лиги Чемпионов клуб «Пари Сен-Жермен» одолел лондонский «Арсенал» в серии пенальти.

    Спорт Футбол Франция Париж массовые беспорядки Происшествия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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