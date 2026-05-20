Франция вернет на родину останки коренного народа из «человеческих зоопарков»

Сенат Франции единогласно принял законопроект, разрешающий вернуть останки людей, которых в колониальную эпоху выставляли напоказ в парижских «этнологических шоу», на их исконные земли во Французской Гвиане, передает Kazinform со ссылкой на France24.

Документ стал ответом на давнее требование коренных общин французских заморских территорий и признанием мрачной страницы истории страны.

Речь идет о шести представителях народа калина, скончавшихся от болезней, подхваченных во время колониальной выставки 1892 года в парижском парке развлечений «Жарден д’аклиматасьон». Тогда 33 человека — дети, подростки и молодые люди из народов калина и аравак с территории современной Французской Гвианы и соседнего Суринама — были привезены в Париж и выставлены на всеобщее обозрение в традиционных одеяниях. Подобные шоу собирали огромные толпы зрителей со всей Европы.

Останки шести погибших были извлечены для антропологических исследований в конце XIX века и с тех пор хранились в государственных коллекциях. Теперь их вместе с восемью слепками частей тел, также хранящимися в Национальном музее естественной истории, вернут на родину — более чем в семи тысячах километров от Парижа.

— Мы говорим о мужчинах и женщинах, о людях, вырванных из своей земли, своего народа и своего достоинства, — заявила соавтор законопроекта, центристский сенатор Катрин Морен-Дессальи.

Среди 33 американских индейцев, выставленных в 1892 году, была 12-летняя Молико. Ее праправнучка Корин Тока-Девилье возглавила борьбу за репатриацию останков тех, кто так и не вернулся домой, и руководит ассоциацией Moliko Alet+Po — «Потомки Молико» на языке калина.

— Называть их по именам — значит возвращать им человеческое достоинство. Это возвращает личность людям, которые более 130 лет хранились в музее безымянными, — сказала она, узнав, что имена ее предков прозвучали в зале Сената.

Историки подсчитали, что в XIX–XX веках на потеху европейской и американской публике было выставлено около 35 000 человек из Африки, Азии, Америки и Океании. «Человеческие зоопарки» продолжали существовать в Европе вплоть до 1950-х годов.

До этого действовавшая с 2023 года норма о возврате человеческих останков распространялась лишь на запросы иностранных государств и не применялась к заморским территориям Франции. Принятый законопроект устраняет этот пробел. Министр культуры Катрин Пегар поддержала разработку нового законодательства для дальнейшего упрощения репатриации останков в заморские территории.

Законопроект еще должна одобрить Национальная ассамблея.