Франция разгромила Ирак и вышла в плей-офф чемпионата мира-2026

Сборная Франции одержала уверенную победу над Ираком во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 3:0 в пользу французов.

Счет был открыт на 14-й минуте. Килиан Мбаппе получил мяч перед штрафной площадью, сместился под левую ногу и великолепным дальним ударом отправил мяч в верхний угол ворот.

После длительной паузы во втором тайме французы удвоили преимущество на 54-й минуте. Вратарь и защитник сборной Ирака неудачно разыграли мяч возле своих ворот, Усман Дембеле перехватил передачу и вывел Мбаппе на пустые ворота. Капитан сборной Франции без труда оформил дубль.

Окончательный счет был установлен на 66-й минуте. Французы организовали высокий прессинг, отобрали мяч на чужой половине поля, после чего Майкл Олисе выполнил передачу в штрафную площадь на Усмана Дембеле, который точным ударом отправил мяч в сетку — 3:0.

Для Мбаппе этот дубль стал историческим. Форвард довел количество голов на чемпионатах мира до 16 и сравнялся с легендарным Мирославом Клозе на втором месте в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Впереди остается только Лионель Месси с 18 голами.

После двух туров Франция набрала шесть очков и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф. В заключительном матче группы I французы сыграют с Норвегией 27 июня в 00:00 по времени Астаны. В это же время состоится встреча Сенегал — Ирак.