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    18:00, 22 Май 2025 | GMT +5

    Франция предлагает ЕС активнее бороться с бюрократией

    Французский министр по делам Европы Бенджамин Хаддад заявил, что у Евросоюза сейчас есть возможность активно сокращать бюрократию и отставание от США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Франция предлагает ЕС активнее бороться с бюрократией
    Фото: pixabay.com

    Он приветствовал усилия Европейской комиссии по упрощению правил в таких областях, как финансы и устойчивое развитие в рамках пакета Omnibus, который был запущен в прошлом месяце.

    — Евросоюзу необходимо радикально активизировать усилия по сокращению бюрократической волокиты и объединению единого рынка, если мы хотим конкурировать с Китаем и США, — заявил он изданию POLITICO.

    Однако теперь Европейскому союзу необходимо ускорить процесс реформирования правил в области корпоративной устойчивости, комплексной проверки, финансов и обороны, а также других областей, приняв гораздо более смелые меры, чем до сих пор.

    — Теперь я думаю, что нам нужно ускориться. Omnibus должен стать TGV (скоростной поезд), — сказал он, имея в виду французские высокоскоростные железнодорожные линии Train à Grande Vitesse. — Когда Комиссия захочет ехать быстро, она сможет это сделать… Сейчас есть время действовать.

    На вопрос о том, следует ли последовать за пакетом Omnibus и предпринять дальнейшие усилия по сокращению бюрократической волокиты, он ответил:

    — Конечно. Нам нужно будет заняться многими другими областями, включая оборону. Прошел почти год с момента выборов в Европейский парламент. И теперь мы начинаем говорить о первых законопроектах (об упрощении). У нас есть окно для действий, и нужно этим воспользоваться.

    Комментарии Хаддада прозвучали после того, как в понедельник лидеры Франции и Германии совместно выступили с инициативой отменить закон об этических цепочках поставок на фоне «антизеленых» усилий бизнеса, направленных на повышение конкурентоспособности Европы.

    Напомним, что в этом месяце в ЕС согласовали отмену штампов на границах Шенгена.

    Теги:
    Европейский союз дебюрократизация Евросоюз Франция ЕС
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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