Франция предлагает ЕС активнее бороться с бюрократией

Он приветствовал усилия Европейской комиссии по упрощению правил в таких областях, как финансы и устойчивое развитие в рамках пакета Omnibus, который был запущен в прошлом месяце.

— Евросоюзу необходимо радикально активизировать усилия по сокращению бюрократической волокиты и объединению единого рынка, если мы хотим конкурировать с Китаем и США, — заявил он изданию POLITICO.

Однако теперь Европейскому союзу необходимо ускорить процесс реформирования правил в области корпоративной устойчивости, комплексной проверки, финансов и обороны, а также других областей, приняв гораздо более смелые меры, чем до сих пор.

— Теперь я думаю, что нам нужно ускориться. Omnibus должен стать TGV (скоростной поезд), — сказал он, имея в виду французские высокоскоростные железнодорожные линии Train à Grande Vitesse. — Когда Комиссия захочет ехать быстро, она сможет это сделать… Сейчас есть время действовать.

На вопрос о том, следует ли последовать за пакетом Omnibus и предпринять дальнейшие усилия по сокращению бюрократической волокиты, он ответил:

— Конечно. Нам нужно будет заняться многими другими областями, включая оборону. Прошел почти год с момента выборов в Европейский парламент. И теперь мы начинаем говорить о первых законопроектах (об упрощении). У нас есть окно для действий, и нужно этим воспользоваться.

Комментарии Хаддада прозвучали после того, как в понедельник лидеры Франции и Германии совместно выступили с инициативой отменить закон об этических цепочках поставок на фоне «антизеленых» усилий бизнеса, направленных на повышение конкурентоспособности Европы.

Напомним, что в этом месяце в ЕС согласовали отмену штампов на границах Шенгена.