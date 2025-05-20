Франция построит тюрьму строгого режима в амазонских джунглях

В интервью французской газете министр отметил, что новая тюрьма будет нацелена на борьбу с организованной преступностью «на всех уровнях» цепочки поставки наркотиков.

Учреждение стоимостью 400 миллионов евро будет построено в изолированной местности в глубине амазонских джунглей, в северо-западной части региона — в Сен-Лоран-дю-Марони. Ожидается, что тюрьма сможет принять первых заключённых уже в 2028 году.

Проект был анонсирован на фоне серии насильственных инцидентов, связанных с преступными группировками, в результате которых были атакованы французские тюрьмы и их персонал. Новое учреждение рассчитано на содержание до 500 заключённых. В нём будет отдельный блок для наиболее опасных преступников.

По словам Дарманена, тюрьма будет функционировать в рамках «исключительно строгого режима содержания», который направлен на «нейтрализацию самых опасных наркоторговцев». Удалённость региона от континентальной Франции, по словам Дарманена, обеспечит полную изоляцию заключённых.

— Наркобароны больше не смогут поддерживать связь со своими преступными сетями, — отметил министр.

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