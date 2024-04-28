Франция получила Олимпийский огонь на церемонии в Афинах

Олимпийский комитет Греции официально передал Франции огонь летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Би-би-си.

Церемония передачи состоялась на античном мраморном стадионе Панатинаикос, где в конце XIX века состоялись первые современные Олимпийские игры.

До этого в течение 11 дней проходила эстафета Олимпийского огня в Греции.

Фото: ЕРА

После того, как его получила французская делегация, огонь отправится на корабле в Марсель. Он прибудет туда 8 мая, после чего начнется эстафета по территории Франции.