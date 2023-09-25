Франция отзывает посла и выводит войска из Нигера

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция отзовет своего посла и прекратит все военное сотрудничество с Нигером после государственного переворота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Франция приняла решение отозвать своего посла. В ближайшие часы наш посол и несколько дипломатов вернутся во Францию, - заявил Э. Макрон.

Он добавил, что военному сотрудничеству «пришел конец» и французские войска будут выведены из страны «в ближайшие месяцы».

Военная хунта, захватившая власть в Нигере в июле, приветствовала этот шаг.

В этой западноафриканской стране, не имеющей выхода к морю, находится около 1500 французских солдат.

Решение Парижа последовало за месяцами враждебности и протестов против французского присутствия в стране, сопровождавшихся регулярными демонстрациями в столице Ниамее.

Макрон также заявил в интервью французским телеканалам TF1 и France 2, что Франция «не будет заложницей путчистов», добавив, что он по-прежнему считает свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума, который в настоящее время находится в плену у лидеров переворота, «единственной законной властью» в стране.

Нигер является одной из нескольких бывших французских колоний в Западной Африке, где военные недавно захватили контроль – он следует за Буркина-Фасо, Гвинеей, Мали и Чадом. Последний переворот произошел в Габоне в августе.

В последние годы в регионе процветает антифранцузская критика: многие местные политики обвиняют Париж в проведении неоколониалистской политики – Франция отвергает это обвинение.

Заявление президента Макрона также прозвучало через несколько часов после того, как лидеры переворота в Нигере запретили «французским самолетам» летать над страной.

Региональная организация по обеспечению безопасности полетов ASECNA заявила, что воздушное пространство Нигера «открыто для всех национальных и международных коммерческих рейсов, за исключением французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе самолетов авиакомпании Air France».

В сообщении говорится, что воздушное пространство останется закрытым для «всех военных, оперативных и других специальных полетов» без получения предварительного разрешения.