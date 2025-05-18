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    03:17, 18 Май 2025 | GMT +5

    Франция ответила на высылку дипломатов из Алжира визовым режимом

    Франция вводит визовый режим для алжирских дипломатов и госслужащих, сообщает радиостанция franceinfo со ссылкой на Главное управление национальной полиции (DGPN), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Франция
    Фото: Report

    Теперь представители Алжира с дипломатическими или служебными паспортами обязаны получать визу для въезда во Францию.

    Такое решение Париж принял на фоне обострения отношений между двумя странами. Ранее Алжир объявил о высылке 15 французских госслужащих, направленных в страну на временной основе, а в апреле — о депортации 12 французских дипломатов, объявив их персонами нон грата. Франция ответила на эти шаги зеркальными мерами.

    Согласно указанию DGPN, алжирские дипломаты и чиновники без визы теперь не смогут пересечь границу Франции. Эта мера стала частью «поэтапного ответа» Парижа на действия Алжира и включает приостановку соглашения 2007 года, которое освобождало алжирских держателей дипломатических паспортов от виз.

    Ранее Алжир и Мали взаимно закрыли воздушное пространство из-за конфликта, связанного с беспилотниками. 

    Теги:
    Франция Виза Алжир Шенгенская виза Мировые новости
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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