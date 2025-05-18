Франция ответила на высылку дипломатов из Алжира визовым режимом
Франция вводит визовый режим для алжирских дипломатов и госслужащих, сообщает радиостанция franceinfo со ссылкой на Главное управление национальной полиции (DGPN), передает корреспондент агентства Kazinform.
Теперь представители Алжира с дипломатическими или служебными паспортами обязаны получать визу для въезда во Францию.
Такое решение Париж принял на фоне обострения отношений между двумя странами. Ранее Алжир объявил о высылке 15 французских госслужащих, направленных в страну на временной основе, а в апреле — о депортации 12 французских дипломатов, объявив их персонами нон грата. Франция ответила на эти шаги зеркальными мерами.
Согласно указанию DGPN, алжирские дипломаты и чиновники без визы теперь не смогут пересечь границу Франции. Эта мера стала частью «поэтапного ответа» Парижа на действия Алжира и включает приостановку соглашения 2007 года, которое освобождало алжирских держателей дипломатических паспортов от виз.
Ранее Алжир и Мали взаимно закрыли воздушное пространство из-за конфликта, связанного с беспилотниками.