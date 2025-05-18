Франция ответила на высылку дипломатов из Алжира визовым режимом

Теперь представители Алжира с дипломатическими или служебными паспортами обязаны получать визу для въезда во Францию.

Такое решение Париж принял на фоне обострения отношений между двумя странами. Ранее Алжир объявил о высылке 15 французских госслужащих, направленных в страну на временной основе, а в апреле — о депортации 12 французских дипломатов, объявив их персонами нон грата. Франция ответила на эти шаги зеркальными мерами.

Согласно указанию DGPN, алжирские дипломаты и чиновники без визы теперь не смогут пересечь границу Франции. Эта мера стала частью «поэтапного ответа» Парижа на действия Алжира и включает приостановку соглашения 2007 года, которое освобождало алжирских держателей дипломатических паспортов от виз.

Ранее Алжир и Мали взаимно закрыли воздушное пространство из-за конфликта, связанного с беспилотниками.