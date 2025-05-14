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    07:45, 14 Май 2025 | GMT +5

    Франция не может больше наращивать поставки Украине - Макрон

    Президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью в прямом эфире французскому телеканалу TF1, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    макрон
    Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

    — Длительное прекращение огня в Украине необходимо, поскольку это позволит Украине возобновить переговоры в наиболее выгодной для себя позиции, сказал Макрон. «Иметь прекращение огня — это то, что обеспечит наилучшую гуманитарную ситуацию и позволит вновь вступить в обсуждения, которые позволят разобраться с территориальными вопросам», — сказал президент Франции.

    При этом, продолжил он, «даже сами украинцы ясно осознают […], что у них не будет возможностей для возвращения себе всего того, что у них с 2014 отобрали».

    Макрон также заявил, что Франция использовала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов и не может нарастить поставки без ущерба для своей безопасности, цитирует ТАСС.

    Он отметил, что Франция продолжит инвестировать в укрепление украинской армии, которая должна стать «первой гарантией безопасности» для Киева после подписания мирного договора между Россией и Украиной.

    Если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней, европейские лидеры намерены вернуться к вопросу о санкциях.

    Макрон констатировал, что против России уже введено «несколько десятков» пакетов санкций, но если Россия не желает прекращать огонь, то «в ближайшие дни» обсудят новые санкции — «в тесном контакте с Соединенным Штатами Америки», подчеркнул французский президент.

    Теги:
    Украина Франция Макрон Ситуация в Украине
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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