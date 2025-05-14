Франция не может больше наращивать поставки Украине - Макрон

— Длительное прекращение огня в Украине необходимо, поскольку это позволит Украине возобновить переговоры в наиболее выгодной для себя позиции, сказал Макрон. «Иметь прекращение огня — это то, что обеспечит наилучшую гуманитарную ситуацию и позволит вновь вступить в обсуждения, которые позволят разобраться с территориальными вопросам», — сказал президент Франции.

При этом, продолжил он, «даже сами украинцы ясно осознают […], что у них не будет возможностей для возвращения себе всего того, что у них с 2014 отобрали».

Макрон также заявил, что Франция использовала все возможности по передаче Украине техники и оборудования из своих запасов и не может нарастить поставки без ущерба для своей безопасности, цитирует ТАСС.

Он отметил, что Франция продолжит инвестировать в укрепление украинской армии, которая должна стать «первой гарантией безопасности» для Киева после подписания мирного договора между Россией и Украиной.

Если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней, европейские лидеры намерены вернуться к вопросу о санкциях.

Макрон констатировал, что против России уже введено «несколько десятков» пакетов санкций, но если Россия не желает прекращать огонь, то «в ближайшие дни» обсудят новые санкции — «в тесном контакте с Соединенным Штатами Америки», подчеркнул французский президент.