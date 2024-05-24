Франция испытала ракету, способную нести ядерный заряд

Франция провела первый испытательный пуск ракеты, способной нести ядерный боезаряд, передает агентство Kazinform со ссылкой на русскую службу BBC.

Ракета ASMPA-R была запущена без боеголовки с истребителя Rafale «над национальной территорией в ходе учения, изображающего ядерный авианалет». Об этом сообщил в сети X министр обороны страны Франции Себастьен Лекорню.

Отдельно министр написал, что учение планировалось давно. Франция располагает ядерными силами как воздушного, так и подводного базирования. Лекорню указал, что учение призвано продемонстрировать возможности авиационного компонента сил ядерного сдерживания.

В ближайшие годы Франция планирует тратить 13% военного бюджета на свои ядерные силы, в том числе на модернизацию носителей воздушного базирования.